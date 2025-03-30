Не морквою єдиною: як приготувати пікантний буряк по-корейськи (відео)

Пікантна, ароматна, пряна, дуже смачна закуска

Буряк – це універсальний овоч, без якого неможливо уявити українську кухню. Його додають до борщу, використовують у вінегреті, оселедці під шубою, готують салати та навіть десерти.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати буряк у зовсім іншому стилі – по-корейськи. Це пікантна, ароматна закуска з яскравим смаком, яка чудово доповнить як повсякденний, так і святковий стіл. Рецептом з нами поділилися на Intagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати буряк по-корейськи

Інгредієнти:

морква – 500 г;

буряк – 500 г;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 3 ст. л.;

коріандр – 1,5 ч. л.;

часник – 4-5 зубчиків;

перець – 0,5 ч. л.;

яблучний оцет – 5 ст. л.;

олія – 4-5 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Моркву та буряк почистити, натерти дрібною соломкою.

2.Викласти в миску, додати сіль, цукор, коріандр, перець, часник, оцет.

3.На сковороді добре нагріти олію і вилити на спеції, перемішати.

4.Залишити трохи настоятися (хвилин 20-30) і можна їсти!