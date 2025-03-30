Не морковью единой: как приготовить пикантную свеклу по-корейски (видео)

Пикантная, ароматная, пряная, вкуснейшая закуска

Свекла – это универсальный овощ, без которого невозможно представить украинскую кухню. Его добавляют в борщ, используют в винегрете, селедке под шубой, готовят салаты и даже десерты.

Но сегодня мы предлагаем приготовить свеклу в совершенно ином стиле – по-корейски. Это пикантная ароматная закуска с ярким вкусом, которая прекрасно дополнит как повседневный, так и праздничный стол. Рецептом с нами поделились на Intagram-странице talli_sun.

Как приготовить свеклу по-корейски

Ингредиенты:

морковь – 500 г;

свекла – 500 г;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 3 ст. л.;

кориандр – 1,5 ч. л.;

чеснок – 4-5 зубчиков;

перец – 0,5 ч. л.;

яблочный уксус – 5 ст. л.;

масло – 4-5 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Морковь и свеклу почистить, натереть мелкой соломкой.

2.Выложить в миску, добавить соль, сахар, кориандр, перец, чеснок, уксус.

3.На сковороде хорошо нагреть растительное масло и вылить на специи, перемешать.

4.Оставить немного настояться (минут 20-30) и можно есть!