Укр

Не морковью единой: как приготовить пикантную свеклу по-корейски (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Станет одной из ваших любимых
Станет одной из ваших любимых. Фото instagram.com

Пикантная, ароматная, пряная, вкуснейшая закуска

Свекла – это универсальный овощ, без которого невозможно представить украинскую кухню. Его добавляют в борщ, используют в винегрете, селедке под шубой, готовят салаты и даже десерты.

Но сегодня мы предлагаем приготовить свеклу в совершенно ином стиле – по-корейски. Это пикантная ароматная закуска с ярким вкусом, которая прекрасно дополнит как повседневный, так и праздничный стол. Рецептом с нами поделились на Intagram-странице talli_sun.

Как приготовить свеклу по-корейски

Ингредиенты:

  • морковь – 500 г;
  • свекла – 500 г;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • кориандр – 1,5 ч. л.;
  • чеснок – 4-5 зубчиков;
  • перец – 0,5 ч. л.;
  • яблочный уксус – 5 ст. л.;
  • масло – 4-5 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Морковь и свеклу почистить, натереть мелкой соломкой.

2.Выложить в миску, добавить соль, сахар, кориандр, перец, чеснок, уксус.

3.На сковороде хорошо нагреть растительное масло и вылить на специи, перемешать.

4.Оставить немного настояться (минут 20-30) и можно есть!

Теги:
#Свекла #Закуска #Готовим дома