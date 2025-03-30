Не морковью единой: как приготовить пикантную свеклу по-корейски (видео)
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Пикантная, ароматная, пряная, вкуснейшая закуска
Свекла – это универсальный овощ, без которого невозможно представить украинскую кухню. Его добавляют в борщ, используют в винегрете, селедке под шубой, готовят салаты и даже десерты.
Но сегодня мы предлагаем приготовить свеклу в совершенно ином стиле – по-корейски. Это пикантная ароматная закуска с ярким вкусом, которая прекрасно дополнит как повседневный, так и праздничный стол. Рецептом с нами поделились на Intagram-странице talli_sun.
Как приготовить свеклу по-корейски
Ингредиенты:
- морковь – 500 г;
- свекла – 500 г;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- кориандр – 1,5 ч. л.;
- чеснок – 4-5 зубчиков;
- перец – 0,5 ч. л.;
- яблочный уксус – 5 ст. л.;
- масло – 4-5 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Морковь и свеклу почистить, натереть мелкой соломкой.
2.Выложить в миску, добавить соль, сахар, кориандр, перец, чеснок, уксус.
3.На сковороде хорошо нагреть растительное масло и вылить на специи, перемешать.
4.Оставить немного настояться (минут 20-30) и можно есть!