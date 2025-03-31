Всього три інгредієнти - а смакота нереальна: рецепт ідеального сметанного крему (відео)

Чудово тримає форму

Сметанний крем – це ніжна, легка й універсальна основа для десертів. Його використовують для приготування тортів, просочення коржів, прикрашання капкейків, а також як доповнення до млинців або фруктових десертів.

Завдяки своїй повітряній текстурі та приємному вершковому смаку, цей крем робить будь-яку випічку особливо смачною. А найголовніше – готується він дуже просто і потребує всього кількох інгредієнтів! Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".

Як приготувати сметанний крем

Інгредієнти:

згущене молоко – 280 г;

лимонний сік – 40 г;

сметана – 800 г;

Спосіб приготування:

1.Лимонний сік додати до згущеного молока.

2.Перемішати кілька хвилин.

3.Додати до сметани.

4.Збити міксером до утворення пухкого крему.

5.Можна додати 1-2 краплі ванільного аромату або ванільної пасти. Але не ванільного цукру.