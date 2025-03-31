Всього три інгредієнти - а смакота нереальна: рецепт ідеального сметанного крему (відео)
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Чудово тримає форму
Сметанний крем – це ніжна, легка й універсальна основа для десертів. Його використовують для приготування тортів, просочення коржів, прикрашання капкейків, а також як доповнення до млинців або фруктових десертів.
Завдяки своїй повітряній текстурі та приємному вершковому смаку, цей крем робить будь-яку випічку особливо смачною. А найголовніше – готується він дуже просто і потребує всього кількох інгредієнтів! Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".
Як приготувати сметанний крем
Інгредієнти:
- згущене молоко – 280 г;
- лимонний сік – 40 г;
- сметана – 800 г;
Спосіб приготування:
1.Лимонний сік додати до згущеного молока.
2.Перемішати кілька хвилин.
3.Додати до сметани.
4.Збити міксером до утворення пухкого крему.
5.Можна додати 1-2 краплі ванільного аромату або ванільної пасти. Але не ванільного цукру.