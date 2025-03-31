Всего три ингредиента – а вкуснота нереальная: рецепт идеального сметанного крема (видео)

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Сметанный крем – это нежное, легкое и универсальное основание для десертов. Его используют для приготовления тортов, пропитки коржей, украшения капкейков, а также как дополнение к блинам или фруктовым десертам.

Благодаря своей воздушной текстуре и приятному сливочному вкусу этот крем делает любую выпечку особенно вкусной. А самое главное – готовится он очень просто и нуждается всего в нескольких ингредиентах! Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".

Как приготовить сметанный крем

Ингредиенты:

сгущенка – 280 г;

лимонный сок – 40 г;

сметана – 800 г;

Способ приготовления:

1. Лимонный сок добавить к сгущенке.

2.Перемешать несколько минут.

3.Добавить к сметане.

4.Взбить миксером до образования пышного крема.

5.Можно добавить 1-2 капли ванильного аромата или ванильной пасты. Но не ванильного сахара.