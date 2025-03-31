Як гарнір або основна страва: тушкована капуста з грибами виходить ситною та смачною (відео)
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Не тільки смачно, а й корисно
Великодній піст триває, і в цей період можна приготувати не лише пісні страви з сочевиці та капусти, але й ароматну тушковану капусту з грибами. Це простий, але дуже смачний варіант ситної страви, яка чудово підійде як гарнір або як самостійна страва.
Поєднання ніжної капусти та запашних грибів створює насичений смак, а завдяки тушкуванню всі інгредієнти просочуються спеціями та стають особливо соковитими. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати тушковану капусту з грибами
Інгредієнти:
- 1 капуста – 1,5 кг;
- 1 середня морква;
- 1 середня цибуля;
- гриби;
- перець консервований;
- 3-4 зубчики часнику;
- 1,5 ст. л. томатної пасти;
- 100-150 мл води;
- сіль, перець, олія, лавровий лист;
Спосіб приготування:
1.Обсмажити гриби, цибулю, моркву.
2.Додати капусту, спеції, томатну пасту, воду та протушкувати.
3.Додати консервований перець та накрити кришкою.