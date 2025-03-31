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Як гарнір або основна страва: тушкована капуста з грибами виходить ситною та смачною (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна, ароматна та соковита страва
Смачна, ароматна та соковита страва. Фото instagram.com

Не тільки смачно, а й корисно

Великодній піст триває, і в цей період можна приготувати не лише пісні страви з сочевиці та капусти, але й ароматну тушковану капусту з грибами. Це простий, але дуже смачний варіант ситної страви, яка чудово підійде як гарнір або як самостійна страва.

Поєднання ніжної капусти та запашних грибів створює насичений смак, а завдяки тушкуванню всі інгредієнти просочуються спеціями та стають особливо соковитими. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати тушковану капусту з грибами

Інгредієнти:

  • 1 капуста – 1,5 кг;
  • 1 середня морква;
  • 1 середня цибуля;
  • гриби;
  • перець консервований;
  • 3-4 зубчики часнику;
  • 1,5 ст. л. томатної пасти;
  • 100-150 мл води;
  • сіль, перець, олія, лавровий лист;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити гриби, цибулю, моркву.

2.Додати капусту, спеції, томатну пасту, воду та протушкувати.

3.Додати консервований перець та накрити кришкою.

Теги:
#Гриби #Капуста #Готуємо вдома