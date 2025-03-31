Как гарнир или основное блюдо: тушеная капуста с грибами получается сытной и вкусной (видео)
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Не только вкусно, но и полезно
Пасхальный пост продолжается, и в этот период можно приготовить не только постное блюдо из чечевицы и капусты, но и ароматную тушеную капусту с грибами. Это простой, но очень вкусный вариант сытного блюда, которое отлично подойдет как гарнир или как самостоятельное блюдо.
Сочетание нежной капусты и душистых грибов создает насыщенный вкус, а благодаря тушению все ингредиенты пропитываются специями и становятся особенно сочными. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить тушеную капусту с грибами
Ингредиенты:
- 1 капуста – 1,5 кг;
- 1 средняя морковь;
- 1 средний лук;
- грибы;
- перец консервированный;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 1,5 ст. л. томатной пасты;
- 100–150 мл воды;
- соль, перец, растительное масло, лавровый лист;
Способ приготовления:
1.Обжарить грибы, лук, морковь.
2.Добавить капусту, специи, томатную пасту, воду и протушить.
3.Добавить консервированный перец и накрыть крышкой.