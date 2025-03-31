Как гарнир или основное блюдо: тушеная капуста с грибами получается сытной и вкусной (видео)

Не только вкусно, но и полезно

Пасхальный пост продолжается, и в этот период можно приготовить не только постное блюдо из чечевицы и капусты, но и ароматную тушеную капусту с грибами. Это простой, но очень вкусный вариант сытного блюда, которое отлично подойдет как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Сочетание нежной капусты и душистых грибов создает насыщенный вкус, а благодаря тушению все ингредиенты пропитываются специями и становятся особенно сочными. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить тушеную капусту с грибами

Ингредиенты:

1 капуста – 1,5 кг;

1 средняя морковь;

1 средний лук;

грибы;

перец консервированный;

3-4 зубчика чеснока;

1,5 ст. л. томатной пасты;

100–150 мл воды;

соль, перец, растительное масло, лавровый лист;

Способ приготовления:

1.Обжарить грибы, лук, морковь.

2.Добавить капусту, специи, томатную пасту, воду и протушить.

3.Добавить консервированный перец и накрыть крышкой.