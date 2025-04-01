Сподобається навіть тим, хто не любить печінку: як смачно приготувати субпродукт (відео)

До будь-якого гарніру

Печінка – це корисний і поживний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Її смажать, запікають, роблять ніжні паштети, а ще – тушкують у сметані або овочах, щоб отримати м’яку текстуру та насичений смак.

Якщо ви вже пробували печінкові котлети або домашній паштет, то обов’язково варто спробувати та цей рецепт тушкованої печінки. Вона виходить соковитою, ароматною і чудово поєднується з будь-яким гарніром! Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати тушковану печінку

Інгредієнти:

куряча печінка – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

перець 1 шт.;

спеції;

вершкове масло;

американська гірчиця — 1.5 ч. л;

сметана 20% — 4-6 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Курячу печінку почистити.

2.Нарізати кубиками та залити окропом.

3.Залишити на 20 хвилин.

4.Тим часом на вершковому маслі обсмажити овочі, попередньо нарізавши їх смужками.

5.Обсмажити 15 хвилин, додати печінку.

6.Додати спеції, обсмажити ще 10-15 хвилин, накрити кришкою та потушкувати хвилин 15-20.

7.В кінці додати гірчицю та сметану і ще потушкувати під кришкою 7-15 хвилин.