Понравится даже тем, кто не любит печень: как вкусно приготовить субпродукт (видео)

Подойдет к любому гарниру

Печень – это полезный и питательный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Ее жарят, запекают, делают нежные паштеты, а еще – тушат в сметане или овощах, чтобы получить мягкую текстуру и насыщенный вкус.

Если вы уже пробовали печеночные котлеты или домашний паштет, то обязательно стоит попробовать этот рецепт тушеной печени. Она выходит сочной, ароматной и прекрасно сочетается с любым гарниром! Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить тушеную печень

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

перец 1 шт.;

специи;

сливочное масло;

американская горчица — 1.5 ч. л;

сметана 20% — 4-6 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Куриную печень почистить.

2.Нарезать кубиками и залить кипятком.

3.Оставить на 20 минут.

4.Между тем на сливочном масле обжарить овощи, предварительно нарезав их полосками.

5.Обжарить 15 минут, добавить печень.

6.Добавить специи, обжарить еще 10-15 минут, накрыть крышкой и потушить минут 15-20.

7.В конце добавить горчицу и сметану и еще потушить под крышкой 7-15 минут.