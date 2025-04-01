Понравится даже тем, кто не любит печень: как вкусно приготовить субпродукт (видео)
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Подойдет к любому гарниру
Печень – это полезный и питательный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Ее жарят, запекают, делают нежные паштеты, а еще – тушат в сметане или овощах, чтобы получить мягкую текстуру и насыщенный вкус.
Если вы уже пробовали печеночные котлеты или домашний паштет, то обязательно стоит попробовать этот рецепт тушеной печени. Она выходит сочной, ароматной и прекрасно сочетается с любым гарниром! Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".
Как приготовить тушеную печень
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- перец 1 шт.;
- специи;
- сливочное масло;
- американская горчица — 1.5 ч. л;
- сметана 20% — 4-6 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Куриную печень почистить.
2.Нарезать кубиками и залить кипятком.
3.Оставить на 20 минут.
4.Между тем на сливочном масле обжарить овощи, предварительно нарезав их полосками.
5.Обжарить 15 минут, добавить печень.
6.Добавить специи, обжарить еще 10-15 минут, накрыть крышкой и потушить минут 15-20.
7.В конце добавить горчицу и сметану и еще потушить под крышкой 7-15 минут.