Найніжніший паштет приготувати просто: все запекти і збити блендером (відео)

Так виходить дуже ніжний паштет

Домашніх паштетів є велика кількість. Ми ділились рецептом домашнього паштету з курячого м’яса. Тепер розповідаємо, як приготувати паштет з печінки.

Кулінарна блогерка під ніком mariiam_foodblog розповіла, як приготувати ніжний і смачний печінковий паштет в духовці. Рецепт максимально простий — для найсмачнішої закуски потрібно все запекти та збити блендером.

Інгредієнти:

500 грамів курячої печінки

1 морква

1 цибуля

1 яблуко

100 мл вершків

сіль, перець до смаку

вершкове масло

Спосіб приготування:

У форму, застелену пергаментом, викладаємо печінку та нарізані на шматочки яблуко, цибулю та моркву. До смаку все солимо та перчимо та заливаємо вершками. Запікаємо все в духовці при температурі 180 градусів до готовності. Час приготування залежить від вашої духовки та від величини шматочків. Готові продукти перебиваємо блендером, як тільки вони охолонуть. Тоді розстеляємо на столі харчову плівку, перекладаємо на неї печінкову масу та розрівнюємо, формуючи рівномірний прямокутник. Цей прямокутник тонким шаром змащуємо вершковим маслом. За допомогою плівки, підгортаючи її, формуємо ковбаски.

Потім потрібно залишити їх в холодильнику до застигання — і можна смакувати. Також ми ділились рецептом апетитної м’ясної закуски з салом.