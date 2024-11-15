Найніжніший паштет приготувати просто: все запекти і збити блендером (відео)
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Так виходить дуже ніжний паштет
Домашніх паштетів є велика кількість. Ми ділились рецептом домашнього паштету з курячого м’яса. Тепер розповідаємо, як приготувати паштет з печінки.
Кулінарна блогерка під ніком mariiam_foodblog розповіла, як приготувати ніжний і смачний печінковий паштет в духовці. Рецепт максимально простий — для найсмачнішої закуски потрібно все запекти та збити блендером.
Інгредієнти:
- 500 грамів курячої печінки
- 1 морква
- 1 цибуля
- 1 яблуко
- 100 мл вершків
- сіль, перець до смаку
- вершкове масло
Спосіб приготування:
- У форму, застелену пергаментом, викладаємо печінку та нарізані на шматочки яблуко, цибулю та моркву. До смаку все солимо та перчимо та заливаємо вершками.
- Запікаємо все в духовці при температурі 180 градусів до готовності. Час приготування залежить від вашої духовки та від величини шматочків.
- Готові продукти перебиваємо блендером, як тільки вони охолонуть. Тоді розстеляємо на столі харчову плівку, перекладаємо на неї печінкову масу та розрівнюємо, формуючи рівномірний прямокутник.
- Цей прямокутник тонким шаром змащуємо вершковим маслом. За допомогою плівки, підгортаючи її, формуємо ковбаски.
Потім потрібно залишити їх в холодильнику до застигання — і можна смакувати. Також ми ділились рецептом апетитної м’ясної закуски з салом.