Смачнішої капусти вже не буде: як її приготувати на гарнір чи як основну страву (відео)

Смачна та корисна вечеря для всієї сім'ї

Капуста — один з основних інгредієнтів борщу, але це овоч, який можна використовувати не лише в традиційних стравах. Вона є дуже універсальною і чудово поєднується з різноманітними смаками.

Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати запечену молоду капусту у вершковому соусі — легку, ніжну та дуже смачну страву, яка стане чудовим гарніром або навіть основною стравою. Вершковий соус додає капусті особливого багатства смаку, роблячи її ще смачнішою та ароматнішою. Цей рецепт точно стане вашою новою кулінарною знахідкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати запечену капусту у вершковому соусі

Інгредієнти:

молода капуста – 1 шт.;

оливкова олія;

вершки – 250 мл;

сир з блакитною пліснявою – 100 г;

козиний або овечий сир – 50 г;

карамелізована цибуля;

Спосіб приготування:

1.Нарізати капусту стейками.

2.Обсмажити на добре розігрітій сковорідці з оливковою олією до красивої золотистої скоринки.

3.Вершки нагріти на середньому вогні, додати сир з блакитною пліснявою та помішувати, поки він не розчиниться.

4.У форму для запікання викласти капусту.

5.Додати карамелізовану цибулю, залити сирним соусом і посипати натертим козиним або овечим сиром.

6.Запікати в духовці за температури 180 градусів близько 20–25 хвилин.

7.Капуста залишається трохи аль-денте, а її природна солодкість ідеально поєднується з ароматним сирним соусом.