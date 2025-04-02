Капусты вкуснее уже не будет: как ее приготовить на гарнир или как основное блюдо (видео)

Вкусный и полезный ужин для всей семьи

Капуста – один из основных ингредиентов борща, но это овощ, который можно использовать не только в традиционных блюдах. Она очень универсальна и прекрасно сочетается с разнообразными вкусами.

Сегодня мы предлагаем вам попробовать запеченную молодую капусту в сливочном соусе — легкое, нежное и вкусное блюдо, которое станет отличным гарниром или даже основным блюдом. Сливочный соус добавляет капусте особого богатства вкуса, делая ее еще вкуснее и ароматнее. Этот рецепт точно станет вашей новой кулинарной находкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить капусту в сливочном соусе

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 шт.;

оливковое масло;

сливки – 250 мл;

сыр с голубой плесенью – 100 г;

козий или овечий сыр – 50 г;

карамелизированный лук;

Способ приготовления:

1.Нарезать капусту стейками.

2.Обжарить на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до красивой золотистой корочки.

3.Сливки нагреть на среднем огне, добавить сыр с голубой плесенью и помешивать, пока он не растворится.

4.В форму для запекания выложить капусту.

5.Добавить карамелизированный лук, залить сырным соусом и посыпать натертым козьим или овечьим сыром.

6. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.

7.Капуста остается немного аль-денте, а ее природная сладость идеально сочетается с ароматным сырным соусом.