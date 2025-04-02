Капусты вкуснее уже не будет: как ее приготовить на гарнир или как основное блюдо (видео)
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Вкусный и полезный ужин для всей семьи
Капуста – один из основных ингредиентов борща, но это овощ, который можно использовать не только в традиционных блюдах. Она очень универсальна и прекрасно сочетается с разнообразными вкусами.
Сегодня мы предлагаем вам попробовать запеченную молодую капусту в сливочном соусе — легкое, нежное и вкусное блюдо, которое станет отличным гарниром или даже основным блюдом. Сливочный соус добавляет капусте особого богатства вкуса, делая ее еще вкуснее и ароматнее. Этот рецепт точно станет вашей новой кулинарной находкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить капусту в сливочном соусе
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 шт.;
- оливковое масло;
- сливки – 250 мл;
- сыр с голубой плесенью – 100 г;
- козий или овечий сыр – 50 г;
- карамелизированный лук;
Способ приготовления:
1.Нарезать капусту стейками.
2.Обжарить на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до красивой золотистой корочки.
3.Сливки нагреть на среднем огне, добавить сыр с голубой плесенью и помешивать, пока он не растворится.
4.В форму для запекания выложить капусту.
5.Добавить карамелизированный лук, залить сырным соусом и посыпать натертым козьим или овечьим сыром.
6. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.
7.Капуста остается немного аль-денте, а ее природная сладость идеально сочетается с ароматным сырным соусом.