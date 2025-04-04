Хоч і пісні — зате дуже смачні: як приготувати ванільні рогалики (відео)

З цією випічкою згадається дитинство

Навіть під час посту можна не лише смачно харчуватися корисними стравами, наприклад тушкованою капустою чи овочевими рагу, але й насолоджуватися ароматною випічкою. Пісні десерти можуть бути не менш смачними, ніж звичайні, і ці рогалики – яскравий тому доказ!

Вони виходять ніжними, м’якими та ароматними, хоч і без яєць, молока чи масла. Ідеальний варіант до чаю або як швидкий перекус. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".

Як приготувати пісні рогалики

Інгредієнти:

вода – 100 мл;

олія – 100 мл;

цукор – 2 ст. л.;

ванільний цукор – 1 пачка (16 г);

борошно – 350 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.У мисці з’єднати теплу воду, олію, цукор і ванільний цукор.

2.Перемішати до розчинення цукру.

3.Додати борошно, розпушувач.

4.Замішати тісто.

5.Розкотити його у формі кола.

6.Розрізати на 16 частин, викласти начинку і скрутити у формі рогаликів.

7.Вмочити в цукор і перекласти на деко застелене пергаментом.

8.Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин, доки рогалики не підрум’яняться.