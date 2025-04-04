Хоч і пісні — зате дуже смачні: як приготувати ванільні рогалики (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З цією випічкою згадається дитинство
Навіть під час посту можна не лише смачно харчуватися корисними стравами, наприклад тушкованою капустою чи овочевими рагу, але й насолоджуватися ароматною випічкою. Пісні десерти можуть бути не менш смачними, ніж звичайні, і ці рогалики – яскравий тому доказ!
Вони виходять ніжними, м’якими та ароматними, хоч і без яєць, молока чи масла. Ідеальний варіант до чаю або як швидкий перекус. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".
Як приготувати пісні рогалики
Інгредієнти:
- вода – 100 мл;
- олія – 100 мл;
- цукор – 2 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 пачка (16 г);
- борошно – 350 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.У мисці з’єднати теплу воду, олію, цукор і ванільний цукор.
2.Перемішати до розчинення цукру.
3.Додати борошно, розпушувач.
4.Замішати тісто.
5.Розкотити його у формі кола.
6.Розрізати на 16 частин, викласти начинку і скрутити у формі рогаликів.
7.Вмочити в цукор і перекласти на деко застелене пергаментом.
8.Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин, доки рогалики не підрум’яняться.