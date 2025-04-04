Хоть и постные – зато очень вкусные: как приготовить ванильные рогалики (видео)

С этой выпечкой вспомнится детство

Даже во время поста можно не только вкусно питаться полезными блюдами, например тушеной капустой или овощными рагу, но и наслаждаться ароматной выпечкой. Постные десерты могут быть не менее вкусными, чем обычные, и эти рогалики – яркое тому доказательство!

Они получаются нежными, мягкими и ароматными, хоть и без яиц, молока или масла. Идеальный вариант к чаю или как быстрый перекус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".

Как приготовить постные рогалики

Ингредиенты:

вода – 100 мл;

масло растительное – 100 мл;

сахар – 2 ст. л.;

ванильный сахар – 1 пачка (16 г);

мука – 350 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.В миске соединить теплую воду, растительное масло, сахар и ванильный сахар.

2.Перемешать до растворения сахара.

3.Добавить муку, разрыхлитель.

4.Замешать тесто.

5.Раскатать его в форме круга.

6. Разрезать на 16 частей, выложить начинку и скрутить в форме рогаликов.

7.Смочить в сахар и переложить на противень застеленный пергаментом.

8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, пока рогалики не подрумянятся.