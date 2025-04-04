Хоть и постные – зато очень вкусные: как приготовить ванильные рогалики (видео)
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С этой выпечкой вспомнится детство
Даже во время поста можно не только вкусно питаться полезными блюдами, например тушеной капустой или овощными рагу, но и наслаждаться ароматной выпечкой. Постные десерты могут быть не менее вкусными, чем обычные, и эти рогалики – яркое тому доказательство!
Они получаются нежными, мягкими и ароматными, хоть и без яиц, молока или масла. Идеальный вариант к чаю или как быстрый перекус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".
Как приготовить постные рогалики
Ингредиенты:
- вода – 100 мл;
- масло растительное – 100 мл;
- сахар – 2 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пачка (16 г);
- мука – 350 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.В миске соединить теплую воду, растительное масло, сахар и ванильный сахар.
2.Перемешать до растворения сахара.
3.Добавить муку, разрыхлитель.
4.Замешать тесто.
5.Раскатать его в форме круга.
6. Разрезать на 16 частей, выложить начинку и скрутить в форме рогаликов.
7.Смочить в сахар и переложить на противень застеленный пергаментом.
8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, пока рогалики не подрумянятся.