Встигнете приготувати, поки їдуть гості: пиріг з лаваша виходить ситним та ароматним (відео)

Усі проситимуть добавку

Лаваш — справжня знахідка на кухні! З ним можна приготувати безліч страв: від швидких закусок до повноцінних гарячих обідів, на кшталт равликів з лаваша. Його тонка структура і нейтральний смак роблять лаваш універсальним інгредієнтом, який легко адаптується до будь-яких кулінарних ідей.

І якщо ви досі використовували його лише для рулетів чи шаурми, саме час спробувати щось нове — наприклад, пиріг із лаваша. Він готується швидко, а начинку можна змінювати на свій смак. Ідеально для тих, хто хоче смачно, просто й без зайвого клопоту! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати пиріг з лаваша з фаршем

Інгредієнти:

лаваш – 120 г;

фарш з курячого філе (або яловичий) – 400 г;

часник – 2-3 зуб.;

цибуля зелена – 25 г;

яйця курячі – 3 шт.;

йогурт натуральний – 100 г;

пармезан і моцарела – 80 г;

сіль, перець, сушені трави;

Спосіб приготування:

1.Лаваш нарізати смужками, шириною 20 см.

2.Змішати фарш з цибулею, часником, яйцем і спеціями.

3.Змастити лаваш фаршем, загорнути в трубочки.

4.Одну трубочку наповнити тертим сиром.

5.Викласти трубочки на форму для запікання, трубочку з сиром покласти у центр.

6.З яєць, йогурту і спецій приготувати заливку, додати до трубочок.

7.Посипати тертим сиром.

8.Відправити у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.