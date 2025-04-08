Встигнете приготувати, поки їдуть гості: пиріг з лаваша виходить ситним та ароматним (відео)
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Усі проситимуть добавку
Лаваш — справжня знахідка на кухні! З ним можна приготувати безліч страв: від швидких закусок до повноцінних гарячих обідів, на кшталт равликів з лаваша. Його тонка структура і нейтральний смак роблять лаваш універсальним інгредієнтом, який легко адаптується до будь-яких кулінарних ідей.
І якщо ви досі використовували його лише для рулетів чи шаурми, саме час спробувати щось нове — наприклад, пиріг із лаваша. Він готується швидко, а начинку можна змінювати на свій смак. Ідеально для тих, хто хоче смачно, просто й без зайвого клопоту! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати пиріг з лаваша з фаршем
Інгредієнти:
- лаваш – 120 г;
- фарш з курячого філе (або яловичий) – 400 г;
- часник – 2-3 зуб.;
- цибуля зелена – 25 г;
- яйця курячі – 3 шт.;
- йогурт натуральний – 100 г;
- пармезан і моцарела – 80 г;
- сіль, перець, сушені трави;
Спосіб приготування:
1.Лаваш нарізати смужками, шириною 20 см.
2.Змішати фарш з цибулею, часником, яйцем і спеціями.
3.Змастити лаваш фаршем, загорнути в трубочки.
4.Одну трубочку наповнити тертим сиром.
5.Викласти трубочки на форму для запікання, трубочку з сиром покласти у центр.
6.З яєць, йогурту і спецій приготувати заливку, додати до трубочок.
7.Посипати тертим сиром.
8.Відправити у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.