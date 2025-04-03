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Беремо лаваш і трохи фаршу: рецепт лінивого обіду, на який ви потратите лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні "равлики" з м’ясною начинкою
Апетитні "равлики" з м’ясною начинкою. Фото Скриншот з відео

Чудовий рецепт на кожен день

Смачні страви можуть бути дуже простими і швидкими у приготуванні. Ми розповідали, як зробити курячі відбивні. Тепер поділимось рецептом простого і швидкого обіду з лаваша та фаршу.

У кулінарному блозі shymanska.fit розповіли, як приготувати апетитних равликів під соусом. Це смачно, ситно, і швидко — на приготування ви витратите лічені хвилини.

Інгредієнти:

  • лаваш
  • фарш — 500 г
  • сіль, перець до смаку
  • яйця — 3 шт
  • сир — 150 г
  • Для соусу:
  • сметана — 3 ст. л.
  • часник — 2 зубчики
  • будь-яка зелень
  • сіль — дрібка

Спосіб приготування:

  1. На робочій поверхні розстеляємо лаваш. По ньому рівномірно розподіляємо фарш.
  2. Зверху солимо, перчимо, та розподіляємо натертий сир. Загортаємо лаваш разом із начинкою у щільний рулет та нарізаємо його шматочками.
  3. Отримані "равлики" викладаємо у форму для запікання, яку перед тим змастили вершковим маслом. Окремо збиваємо підсолені яйця і заливаємо "равликів" зверху.
  4. Ще трохи посипаємо тертим сирим та відправляємо в духовку. В розігрітій духовці випікаємо при 180–190°с протягом 25-30 хвилин.
  5. Для соусу подрібнюємо часник та зелень. Змішуємо зі сметаною. Викладаємо соус в тарілки, а зверху — запечені равлики.

Приготування елементарне, а страва виходить смачна і красива. Також ми розповідали, як приготувати ситний український суп — затірку.

Теги:
#Рецепт #Обід #Фарш #Лаваш