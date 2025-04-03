Беремо лаваш і трохи фаршу: рецепт лінивого обіду, на який ви потратите лічені хвилини (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

Смачні страви можуть бути дуже простими і швидкими у приготуванні. Ми розповідали, як зробити курячі відбивні. Тепер поділимось рецептом простого і швидкого обіду з лаваша та фаршу.

У кулінарному блозі shymanska.fit розповіли, як приготувати апетитних равликів під соусом. Це смачно, ситно, і швидко — на приготування ви витратите лічені хвилини.

Інгредієнти:

лаваш

фарш — 500 г

сіль, перець до смаку

яйця — 3 шт

сир — 150 г

Для соусу:

сметана — 3 ст. л.

часник — 2 зубчики

будь-яка зелень

сіль — дрібка

Спосіб приготування:

На робочій поверхні розстеляємо лаваш. По ньому рівномірно розподіляємо фарш. Зверху солимо, перчимо, та розподіляємо натертий сир. Загортаємо лаваш разом із начинкою у щільний рулет та нарізаємо його шматочками. Отримані "равлики" викладаємо у форму для запікання, яку перед тим змастили вершковим маслом. Окремо збиваємо підсолені яйця і заливаємо "равликів" зверху. Ще трохи посипаємо тертим сирим та відправляємо в духовку. В розігрітій духовці випікаємо при 180–190°с протягом 25-30 хвилин. Для соусу подрібнюємо часник та зелень. Змішуємо зі сметаною. Викладаємо соус в тарілки, а зверху — запечені равлики.

Приготування елементарне, а страва виходить смачна і красива. Також ми розповідали, як приготувати ситний український суп — затірку.