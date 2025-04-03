Беремо лаваш і трохи фаршу: рецепт лінивого обіду, на який ви потратите лічені хвилини (відео)
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Чудовий рецепт на кожен день
Смачні страви можуть бути дуже простими і швидкими у приготуванні. Ми розповідали, як зробити курячі відбивні. Тепер поділимось рецептом простого і швидкого обіду з лаваша та фаршу.
У кулінарному блозі shymanska.fit розповіли, як приготувати апетитних равликів під соусом. Це смачно, ситно, і швидко — на приготування ви витратите лічені хвилини.
Інгредієнти:
- лаваш
- фарш — 500 г
- сіль, перець до смаку
- яйця — 3 шт
- сир — 150 г
- Для соусу:
- сметана — 3 ст. л.
- часник — 2 зубчики
- будь-яка зелень
- сіль — дрібка
Спосіб приготування:
- На робочій поверхні розстеляємо лаваш. По ньому рівномірно розподіляємо фарш.
- Зверху солимо, перчимо, та розподіляємо натертий сир. Загортаємо лаваш разом із начинкою у щільний рулет та нарізаємо його шматочками.
- Отримані "равлики" викладаємо у форму для запікання, яку перед тим змастили вершковим маслом. Окремо збиваємо підсолені яйця і заливаємо "равликів" зверху.
- Ще трохи посипаємо тертим сирим та відправляємо в духовку. В розігрітій духовці випікаємо при 180–190°с протягом 25-30 хвилин.
- Для соусу подрібнюємо часник та зелень. Змішуємо зі сметаною. Викладаємо соус в тарілки, а зверху — запечені равлики.
Приготування елементарне, а страва виходить смачна і красива. Також ми розповідали, як приготувати ситний український суп — затірку.