Успеете приготовить, пока едут гости: пирог из лаваша получается сытным и ароматным (видео)

Все будут просить добавку

Лаваш – настоящая находка на кухне! С ним можно приготовить множество блюд: от быстрых закусок до полноценных горячих обедов, вроде улиток из лаваша. Его тонкая структура и нейтральный вкус делают лаваш универсальным ингредиентом, легко адаптирующимся к любым кулинарным идеям.

И если вы до сих пор использовали его только для рулетов или шаурмы, пора попробовать что-то новое — например, пирог из лаваша. Он готовится быстро, а начинку можно менять по своему вкусу. Идеально для тех, кто хочет вкусно, просто и без лишних хлопот! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить пирог из лаваша с фаршем

Ингредиенты:

лаваш – 120 г;

фарш из куриного филе (или говяжий) – 400 г;

чеснок – 2-3 зуб.;

лук зеленый – 25 г;

яйца куриные – 3 шт.;

йогурт натуральный – 100 г;

пармезан и моцарелла – 80 г;

соль, перец, сушеные травы;

Способ приготовления:

1.Лаваш нарезать полосками, шириной 20 см.

2.Смешать фарш с луком, чесноком, яйцом и специями.

3.Смазать лаваш фаршем, завернуть в трубочки.

4.Одну трубочку наполнить тертым сыром.

5.Выложить трубочки на форму для запекания, трубочку с сыром положить в центр.

6.Из яиц, йогурта и специй приготовить заливку, добавить к трубочкам.

7.Посыпать тертым сыром.

8.Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.