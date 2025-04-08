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Успеете приготовить, пока едут гости: пирог из лаваша получается сытным и ароматным (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сытный и фантастически вкусный
Сытный и фантастически вкусный. Фото instagram.com

Все будут просить добавку

Лаваш – настоящая находка на кухне! С ним можно приготовить множество блюд: от быстрых закусок до полноценных горячих обедов, вроде улиток из лаваша. Его тонкая структура и нейтральный вкус делают лаваш универсальным ингредиентом, легко адаптирующимся к любым кулинарным идеям.

И если вы до сих пор использовали его только для рулетов или шаурмы, пора попробовать что-то новое — например, пирог из лаваша. Он готовится быстро, а начинку можно менять по своему вкусу. Идеально для тех, кто хочет вкусно, просто и без лишних хлопот! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить пирог из лаваша с фаршем

Ингредиенты:

  • лаваш – 120 г;
  • фарш из куриного филе (или говяжий) – 400 г;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • лук зеленый – 25 г;
  • яйца куриные – 3 шт.;
  • йогурт натуральный – 100 г;
  • пармезан и моцарелла – 80 г;
  • соль, перец, сушеные травы;

Способ приготовления:

1.Лаваш нарезать полосками, шириной 20 см.

2.Смешать фарш с луком, чесноком, яйцом и специями.

3.Смазать лаваш фаршем, завернуть в трубочки.

4.Одну трубочку наполнить тертым сыром.

5.Выложить трубочки на форму для запекания, трубочку с сыром положить в центр.

6.Из яиц, йогурта и специй приготовить заливку, добавить к трубочкам.

7.Посыпать тертым сыром.

8.Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

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#Филе #Лаваш #Готовим дома