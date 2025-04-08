Успеете приготовить, пока едут гости: пирог из лаваша получается сытным и ароматным (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Все будут просить добавку
Лаваш – настоящая находка на кухне! С ним можно приготовить множество блюд: от быстрых закусок до полноценных горячих обедов, вроде улиток из лаваша. Его тонкая структура и нейтральный вкус делают лаваш универсальным ингредиентом, легко адаптирующимся к любым кулинарным идеям.
И если вы до сих пор использовали его только для рулетов или шаурмы, пора попробовать что-то новое — например, пирог из лаваша. Он готовится быстро, а начинку можно менять по своему вкусу. Идеально для тех, кто хочет вкусно, просто и без лишних хлопот! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить пирог из лаваша с фаршем
Ингредиенты:
- лаваш – 120 г;
- фарш из куриного филе (или говяжий) – 400 г;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- лук зеленый – 25 г;
- яйца куриные – 3 шт.;
- йогурт натуральный – 100 г;
- пармезан и моцарелла – 80 г;
- соль, перец, сушеные травы;
Способ приготовления:
1.Лаваш нарезать полосками, шириной 20 см.
2.Смешать фарш с луком, чесноком, яйцом и специями.
3.Смазать лаваш фаршем, завернуть в трубочки.
4.Одну трубочку наполнить тертым сыром.
5.Выложить трубочки на форму для запекания, трубочку с сыром положить в центр.
6.Из яиц, йогурта и специй приготовить заливку, добавить к трубочкам.
7.Посыпать тертым сыром.
8.Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.