Вийде пухкою та ароматною: як приготувати паску з сюрпризом (відео)
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Смачна паска з багатим смаком
Традиційна паска — це обрядовий великодній хліб, який з давніх-давен випікають до святкового столу. Вона символізує світло, життя та духовне відродження. У цьому рецепті класична основа поєднується з яскравими цукатами та ніжною начинкою, що додають випічці особливої святкової насиченості.
Така паска поєднує в собі перевірені традиції та нові смаки, зберігаючи дух Великодня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати паску з цукатами
Інгредієнти:
- 200 мл теплого молока 3,2%;
- 100 г сметани 20%;
- 4 жовтки;
- 30 г свіжих дріжджів;
- 130 г цукру;
- 20 мл алкоголю (коньяк, ром), ваніль, цедра;
- 600 г борошна;
- 100 г вершкового масла;
Начинка:
- 200 г цукатів/родзинок;
Спосіб приготування:
1.Цукати на добу залити апельсиновим соком та трохи алкоголем.
2.Для приготування опари поєднати тепле молоко, дріжджі, по 2 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна із загальної кількості.
3.Жовтки збивати з цукром, що залишився, протягом 5 хвилин, додати дрібку солі, ваніль, цедру, алкоголь, сметану та опару, що підійшла.
4.Просіяти борошно і замісити тісто, ввести м'яке масло і вимісити тісто до гладкості на поверхні 15 хвилин.
5.Вимішане тісто має бути гладким і зовсім трішки може липнути до рук. Залишити підійти в теплому місці на 1-1,5 години. Додати цукати, попередньо зливши з них рідину та вимісити тісто до гладкості. Наповнити форми на 1/3 і дати тісту підійти 1 годину, майже до верху форм.
6.Випікаємо за температури 180 градусів на нижньому рівні 40-45 хв. Якщо верхівки почнуть швидко рум'яніти, накрити фольгою.
7.Наповнити паску начинкою і покрити глазур'ю.