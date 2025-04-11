Вийде пухкою та ароматною: як приготувати паску з сюрпризом (відео)

Смачна паска з багатим смаком

Традиційна паска — це обрядовий великодній хліб, який з давніх-давен випікають до святкового столу. Вона символізує світло, життя та духовне відродження. У цьому рецепті класична основа поєднується з яскравими цукатами та ніжною начинкою, що додають випічці особливої святкової насиченості.

Така паска поєднує в собі перевірені традиції та нові смаки, зберігаючи дух Великодня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати паску з цукатами

Інгредієнти:

200 мл теплого молока 3,2%;

100 г сметани 20%;

4 жовтки;

30 г свіжих дріжджів;

130 г цукру;

20 мл алкоголю (коньяк, ром), ваніль, цедра;

600 г борошна;

100 г вершкового масла;

Начинка:

200 г цукатів/родзинок;

Спосіб приготування:

1.Цукати на добу залити апельсиновим соком та трохи алкоголем.

2.Для приготування опари поєднати тепле молоко, дріжджі, по 2 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна із загальної кількості.

3.Жовтки збивати з цукром, що залишився, протягом 5 хвилин, додати дрібку солі, ваніль, цедру, алкоголь, сметану та опару, що підійшла.

4.Просіяти борошно і замісити тісто, ввести м'яке масло і вимісити тісто до гладкості на поверхні 15 хвилин.

5.Вимішане тісто має бути гладким і зовсім трішки може липнути до рук. Залишити підійти в теплому місці на 1-1,5 години. Додати цукати, попередньо зливши з них рідину та вимісити тісто до гладкості. Наповнити форми на 1/3 і дати тісту підійти 1 годину, майже до верху форм.

6.Випікаємо за температури 180 градусів на нижньому рівні 40-45 хв. Якщо верхівки почнуть швидко рум'яніти, накрити фольгою.

7.Наповнити паску начинкою і покрити глазур'ю.