Волога, волокниста і неймовірно пухка: паска за сімейним рецептом Тетяни Литвинової (відео)

Паски бувають дуже різними — від класичної дріжджової випічки до сучасних інтерпретацій на кшталт італійського панетоне, який вирізняється довгою ферментацією та особливо волокнистою структурою. Але сьогодні пропонується сімейний рецепт святкової паски від Тетяни Літвінової, перевірений роками, який поєднує традиційну технологію з насиченим смаком та ароматом цитрусових. Його особливість — велика кількість жовтків, завдяки чому тісто виходить вологим, ніжним і набуває характерної "ниткової" текстури, а додавання цукатів та родзинок створює виразний святковий смак. Важливо обирати якісні дріжджі, натуральне вершкове масло та свіжі яйця, адже саме вони визначають стабільність підйому тіста і його повітряну структуру; у разі потреби сметану можна замінити на густий йогурт, а лимон — на апельсин для м’якшого цитрусового профілю. Рецептом з нами поділилися на YouTube-сторінці "Тетяна Літвінова".

Як приготувати паску за сімейним рецептом Тетяни Літвінової

Інгредієнти:

молоко – 250 мл;

сухі дріжджі – 18 г;

борошно – 1–1,2 кг;

жовтки – 8 шт.;

білки – 5 шт.;

сметана – 125 г;

цукор – 500 г;

вершкове масло – 250 г;

ванілін "мрія" – 1 пакет;

лимонний сік – 1 шт.;

цедра лимона – 1 шт.;

кардамон – 1 ч. л.;

родзинки – 250 г;

Спосіб приготування:

Підігріти молоко і поступово вмішати частину борошна, після чого додати дріжджі та замісити опару. Накрити опару і залишити в теплому місці до збільшення об’єму. Відокремити білки від жовтків, збити білки з дрібкою солі до стійкої піни, а жовтки збити з частиною цукру до світлої маси. Ввести до опари збиті білки та жовтки і обережно перемішати до однорідності. Додати частину борошна, перемішати і залишити тісто для повторного підйому на 1,5–2 години. Вмішати лимонну цедру, ванілін та кардамон для ароматизації тіста. Змішати розтоплене вершкове масло зі сметаною і додати до тіста разом із лимонним соком. Поступово додати решту борошна і вимісити тісто до еластичної, м’якої консистенції. Ввести родзинки та ретельно розподілити їх у тісті. Залишити тісто підходити у теплому місці на 3–4 години. Розподілити тісто по формах, заповнюючи їх приблизно на 1/3, і дати ще раз підійти. Випікати у розігрітій духовці при 160 градусах приблизно 40 хвилин до готовності.

Як і з чим подавати

Паску подають повністю охолодженою, традиційно з білою глазур’ю, цукровою пудрою або декором із цукатів і горіхів. Вона добре поєднується з маслом, медом, вершковими кремами, а також із гарячими напоями — чаєм, кавою чи узваром. Для більш сучасної подачі паску можна подавати з ягідними соусами або легкими сирними кремами, які підкреслюють її вологу, волокнисту структуру.

Ця сімейна паска поєднує класичну технологію та насичений смак, де головну роль відіграють жовтки, тривале вистоювання і правильний баланс інгредієнтів. Дотримання всіх етапів гарантує ніжну, ароматну і стабільно пухку випічку. Такий рецепт зберігає традицію і створює справжню атмосферу великоднього свята.