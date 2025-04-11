Получится пышной и ароматной: как приготовить паску с сюрпризом (видео)

Вкусная паска с богатым вкусом

Традиционная паска — это обрядовый пасхальный хлеб, который издавна выпекают к праздничному столу. Она символизирует свет, жизнь и духовное возрождение. В этом рецепте классическое основание сочетается с яркими цукатами и нежной начинкой, которые придают выпечке особую праздничную насыщенность.

Такая паска сочетает в себе проверенные традиции и новые вкусы, сохраняя дух Пасхи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить паску с цукатами

Ингредиенты:

200 мл теплого молока 3,2%;

100 г сметаны 20%;

4 желтка;

30 г свежих дрожжей;

130 г сахара;

20 мл алкоголя (коньяк, ром), ваниль, цедра;

600 г муки;

100 г сливочного масла;

Начинка:

200 г цукатов/изюма;

Способ приготовления:

1.Цукаты на сутки залить апельсиновым соком и немного алкоголем.

2.Для приготовления опары соединить теплое молоко, дрожжи, по 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки из общего количества.

3.Желтки взбивать с оставшимся сахаром в течение 5 минут, добавить щепотку соли, ваниль, цедру, алкоголь, сметану и подошедшую опару.

4.Просеять муку и замесить тесто, ввести мягкое масло и вымесить тесто до гладкости на поверхности 15 минут.

5.Вымешанное тесто должно быть гладким и совсем немного может липнуть в руки. Оставить подойти в теплом месте на 1-1,5 часа. Добавить цукаты, предварительно слив из них жидкость и вымесить тесто до гладкости. Наполнить формы на 1/3 и дать тесту подойти 1 час почти до верха форм.

6.Выпекать при температуре 180 градусов на нижнем уровне 40-45 мин. Если верхушки начнут быстро румянеть, накрыть фольгой.

7.Наполнить паску начинкой и покрыть глазурью.