Получится пышной и ароматной: как приготовить паску с сюрпризом (видео)
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Вкусная паска с богатым вкусом
Традиционная паска — это обрядовый пасхальный хлеб, который издавна выпекают к праздничному столу. Она символизирует свет, жизнь и духовное возрождение. В этом рецепте классическое основание сочетается с яркими цукатами и нежной начинкой, которые придают выпечке особую праздничную насыщенность.
Такая паска сочетает в себе проверенные традиции и новые вкусы, сохраняя дух Пасхи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить паску с цукатами
Ингредиенты:
- 200 мл теплого молока 3,2%;
- 100 г сметаны 20%;
- 4 желтка;
- 30 г свежих дрожжей;
- 130 г сахара;
- 20 мл алкоголя (коньяк, ром), ваниль, цедра;
- 600 г муки;
- 100 г сливочного масла;
Начинка:
- 200 г цукатов/изюма;
Способ приготовления:
1.Цукаты на сутки залить апельсиновым соком и немного алкоголем.
2.Для приготовления опары соединить теплое молоко, дрожжи, по 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки из общего количества.
3.Желтки взбивать с оставшимся сахаром в течение 5 минут, добавить щепотку соли, ваниль, цедру, алкоголь, сметану и подошедшую опару.
4.Просеять муку и замесить тесто, ввести мягкое масло и вымесить тесто до гладкости на поверхности 15 минут.
5.Вымешанное тесто должно быть гладким и совсем немного может липнуть в руки. Оставить подойти в теплом месте на 1-1,5 часа. Добавить цукаты, предварительно слив из них жидкость и вымесить тесто до гладкости. Наполнить формы на 1/3 и дать тесту подойти 1 час почти до верха форм.
6.Выпекать при температуре 180 градусов на нижнем уровне 40-45 мин. Если верхушки начнут быстро румянеть, накрыть фольгой.
7.Наполнить паску начинкой и покрыть глазурью.