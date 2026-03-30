Паска в аерогрилі не пропікається через цю помилку: як приготувати правильно (відео)

Правила випікання паски в аерогрилі знають не всі

Паску можна приготувати не тільки в духовці, а й в аерогрилі. Це дуже зручний спосіб, особливо коли треба приготувати невеликі порції. До того ж паски в аерогрилі випікаються швидше, ніж у духовці.

Проте цей процес має свої тонкощі. Через обмежений простір та інтенсивний обдув гарячим повітрям важливо стежити, щоб верхівки пасок не підгоріли, а всередині тісто встигло пропектися.

Як приготувати паску в аерогрилі

Аерогриль працює за принципом інтенсивної циркуляції гарячого повітря в замкненому просторі. Головне — не обирати для приготування пасок занадто високу температуру, намагаючись пришвидшити процес. В такому разі є ризик, що зверху паска пропечеться, а всередині тісто залишиться сирим.

Оптимальний режим — почати з короткого "шокового" прогріву при 175°C для швидкого підйому тіста, а потім знизити температуру до 150–160°C на основний час приготування (30–40 хвилин). За такого підходу паска встигне добре пропектися і не згоріти.

Якщо шапочка паски буде занадто швидко рум'янитися, можна обережно прикрити її шматочком фольги.

Рецепт паски в аерогрилі

Фудблогерка Тетяна Циган на сторінці в Instagram показала, як приготувати паски в аерогрилі. З вказаної кількості інгредієнтів виходить чотири паски у формах діаметром 9 сантиметрів.

1. Готуємо опару

Почергово з'єднуємо 20 г живих дріжджів, 180 г теплого молока, 2 ст. л. цукру, 100 г борошна. Ретельно перемішуємо та залишаємо в теплому місці без протягів на 15 хвилин.

2. Замішуємо тісто

Коли опара запінилася і "запрацювала", додаємо решту компонентів:

2 яйця + 1 жовток (білок, що залишився, якраз згодиться для глазурі);

120 г цукру;

80 г розтопленого вершкового масла;

400 г борошна.

Замішуємо м'яке тісто і залишаємо його в теплі приблизно на годину, щоб воно добре підійшло та збільшилося в об'ємі.

3. Формування та добавки

Після того як тісто піднялося, додаємо родзинки, цедру апельсина або інші улюблені цукати. Розкладаємо тісто по паперових або силіконових формах (заповнюємо приблизно на 1/3 або 1/2 об'єму) та залишаємо на деякий час, щоб воно підійшло перед випіканням.

4. Випікання в аерогрилі

Коли паски піднялися у формах, ставимо їх у чашу аерогриля. Спершу вмикаємо режим 175°C на 5 хвилин — це дозволить паскам "схопитися" та вирости. Після цього обов'язково знижуємо температуру до 160°C і печемо ще 25–30 хвилин до повної готовності.

Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.