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Не липне і не кришиться: рецепт ідеальної глазурі для паски з трьох інгредієнтів (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найкрасивіша та найсмачніша прикраса для великодньої випічки
Найкрасивіша та найсмачніша прикраса для великодньої випічки. Фото instagram.com

Глазур для паски класична готується з яєчних білків, цукрової пудри та краплі лимонного соку

Незабаром Великдень — одне з найбільших і найочікуваніших свят у нашій країні. Господині вже активно готуються до цього світлого дня, не лише зберігаючи рецепти смачних пасок, але й прикрашаючи їх, щоб святковий стіл був справжнім символом радості та достатку. Окрім традиційних пасок, важливим елементом святкового настрою є глазур, яка надає випічці не лише краси, але й чудового смаку.

Вона повинна бути не тільки смачною, а й стійкою, щоб довго зберігати свій вигляд. Сьогодні пропонуємо вам простий рецепт глазурі на основі білків, цукрової пудри та лимонного соку — ідеальний варіант для того, щоб ваші паски виглядали не тільки смачно, а й елегантно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати глазур для паски

Інгредієнти:

  • 200 г цукру;
  • 100 г білка;
  • дрібка лимонної кислоти;

Спосіб приготування:

1.Змішати цукор та білок.

2.Поставити на водяну баню, перемішати.

3.Збити цю суміш, додаючи сік лимона.

4.Покрити паски.

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#Паска #Глазур #Готуємо вдома