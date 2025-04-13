Не липне і не кришиться: рецепт ідеальної глазурі для паски з трьох інгредієнтів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Глазур для паски класична готується з яєчних білків, цукрової пудри та краплі лимонного соку
Незабаром Великдень — одне з найбільших і найочікуваніших свят у нашій країні. Господині вже активно готуються до цього світлого дня, не лише зберігаючи рецепти смачних пасок, але й прикрашаючи їх, щоб святковий стіл був справжнім символом радості та достатку. Окрім традиційних пасок, важливим елементом святкового настрою є глазур, яка надає випічці не лише краси, але й чудового смаку.
Вона повинна бути не тільки смачною, а й стійкою, щоб довго зберігати свій вигляд. Сьогодні пропонуємо вам простий рецепт глазурі на основі білків, цукрової пудри та лимонного соку — ідеальний варіант для того, щоб ваші паски виглядали не тільки смачно, а й елегантно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".
Як приготувати глазур для паски
Інгредієнти:
- 200 г цукру;
- 100 г білка;
- дрібка лимонної кислоти;
Спосіб приготування:
1.Змішати цукор та білок.
2.Поставити на водяну баню, перемішати.
3.Збити цю суміш, додаючи сік лимона.
4.Покрити паски.