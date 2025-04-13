Не липнет и не крошится: рецепт идеальной глазури для паски из трех ингредиентов (видео)
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Глазурь для кулича классическая готовится из яичных белков, сахарной пудры и капли лимонного сока
Вскоре Пасха — один из самых больших и ожидаемых праздников. Хозяйки уже активно готовятся к этому светлому дню, не только сохраняя рецепты вкусных пасок, но и украшая их, чтобы праздничный стол был настоящим символом радости и изобилия. Кроме традиционных пасок, важным элементом праздничного настроения является глазурь, которая придает выпечке не только красоты, но и великолепный вкус.
Она должна быть не только вкусной, но и стойкой, чтобы долго оставаться эффектной. Сегодня предлагаем вам простой рецепт глазури на основе белков, сахарной пудры и лимонного сока – идеальный вариант для того, чтобы ваши куличи выглядели не только вкусно, но и элегантно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozina_food0".
Как приготовить глазурь для паски
Ингредиенты:
- 200 г сахара;
- 100 г белка;
- щепотка лимонной кислоты;
Способ приготовления:
1.Смешать сахар и белок.
2.Поставить на водяную баню, перемешать.
3.Сбить эту смесь, добавляя сок лимона.
4.Покрыть паски.