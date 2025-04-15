Згадаєте смак дитинства: такі вареники точно готувала ваша бабуся (відео)
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Зможе приготувати кожен
Вишня — це ягода, яка надихає на створення безлічі смачних десертів: від соковитих пиріжків і пирогів до ароматних компотів і варення. Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати вареники з вишнею на кефірі.
Це поєднання кислуватої вишні та ніжного тіста, яке виходить м’яким і повітряним завдяки кефіру. Така страва стане чудовим доповненням до вашого десертного столу, а також приємним смаколиком на будь-яке свято чи просто до чашечки чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".
Як приготувати вареники з вишнею
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 800 г;
- кефір – 500 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 2 ч. л.;
- масло для змащення – 20 г;
- начинка будь-яка;
Спосіб приготування:
1. Кефір налити в миску.
2. Просіяти борошно.
3. Додати розпушувач, сіль, цукор.
4. Замісити тісто. Борошно більше не потрібно додавати, а з загальної кількості трохи залишити для того, щоб присипати поверхню.
5. Сформувати вареники звичним методом.
6. Варити на парі 7 хвилин, але якщо ви розкотили тісто досить грубо, потрібно проварити довше.