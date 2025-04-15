Згадаєте смак дитинства: такі вареники точно готувала ваша бабуся (відео)

Зможе приготувати кожен

Вишня — це ягода, яка надихає на створення безлічі смачних десертів: від соковитих пиріжків і пирогів до ароматних компотів і варення. Але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати вареники з вишнею на кефірі.

Це поєднання кислуватої вишні та ніжного тіста, яке виходить м’яким і повітряним завдяки кефіру. Така страва стане чудовим доповненням до вашого десертного столу, а також приємним смаколиком на будь-яке свято чи просто до чашечки чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".

Як приготувати вареники з вишнею

Інгредієнти для тіста:

борошно – 800 г;

кефір – 500 мл;

сода – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ч. л.;

масло для змащення – 20 г;

начинка будь-яка;

Спосіб приготування:

1. Кефір налити в миску.

2. Просіяти борошно.

3. Додати розпушувач, сіль, цукор.

4. Замісити тісто. Борошно більше не потрібно додавати, а з загальної кількості трохи залишити для того, щоб присипати поверхню.

5. Сформувати вареники звичним методом.

6. Варити на парі 7 хвилин, але якщо ви розкотили тісто досить грубо, потрібно проварити довше.