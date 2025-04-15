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Вспомните вкус детства: такие вареники точно готовила ваша бабушка (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Самые вкусные, аппетитные, для всей семьи
Самые вкусные, аппетитные, для всей семьи. Фото instagram.com

Сможет приготовить каждый

Вишня – это ягода, которая вдохновляет на создание множества вкусных десертов: от сочных пирожков и пирогов до ароматных компотов и варенья. Но сегодня мы предлагаем вам попробовать вареники с вишней на кефире.

Это сочетание кисловатой вишни и нежного теста, что получается мягким и воздушным благодаря кефиру. Такое блюдо станет отличным дополнением к вашему десертному столу, а также приятным вкусностями на любой праздник или просто в чашечку чая. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".

Как приготовить вареники с вишней

Ингредиенты для теста:

  • мука – 800 г;
  • кефир – 500 мл;
  • сода – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 2 ч. л.;
  • масло для смазывания – 20 г;
  • любая начинка;

Способ приготовления:

1. Кефир налить в миску.

2. Просеять муку.

3. Добавить разрыхлитель, соль, сахар.

4. Замесить тесто. Муку больше не нужно прибавлять, а из общего количества немного оставить для того, чтобы присыпать поверхность.

5. Сформировать вареники обычным методом.

6. Варить на пару 7 минут, но если вы раскатали тесто достаточно грубо, нужно проварить подольше.

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#Вареники #Кефир #Готовим дома