Вспомните вкус детства: такие вареники точно готовила ваша бабушка (видео)
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Сможет приготовить каждый
Вишня – это ягода, которая вдохновляет на создание множества вкусных десертов: от сочных пирожков и пирогов до ароматных компотов и варенья. Но сегодня мы предлагаем вам попробовать вареники с вишней на кефире.
Это сочетание кисловатой вишни и нежного теста, что получается мягким и воздушным благодаря кефиру. Такое блюдо станет отличным дополнением к вашему десертному столу, а также приятным вкусностями на любой праздник или просто в чашечку чая. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".
Как приготовить вареники с вишней
Ингредиенты для теста:
- мука – 800 г;
- кефир – 500 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 2 ч. л.;
- масло для смазывания – 20 г;
- любая начинка;
Способ приготовления:
1. Кефир налить в миску.
2. Просеять муку.
3. Добавить разрыхлитель, соль, сахар.
4. Замесить тесто. Муку больше не нужно прибавлять, а из общего количества немного оставить для того, чтобы присыпать поверхность.
5. Сформировать вареники обычным методом.
6. Варить на пару 7 минут, но если вы раскатали тесто достаточно грубо, нужно проварить подольше.