Вспомните вкус детства: такие вареники точно готовила ваша бабушка (видео)

Сможет приготовить каждый

Вишня – это ягода, которая вдохновляет на создание множества вкусных десертов: от сочных пирожков и пирогов до ароматных компотов и варенья. Но сегодня мы предлагаем вам попробовать вареники с вишней на кефире.

Это сочетание кисловатой вишни и нежного теста, что получается мягким и воздушным благодаря кефиру. Такое блюдо станет отличным дополнением к вашему десертному столу, а также приятным вкусностями на любой праздник или просто в чашечку чая. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".

Как приготовить вареники с вишней

Ингредиенты для теста:

мука – 800 г;

кефир – 500 мл;

сода – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 2 ч. л.;

масло для смазывания – 20 г;

любая начинка;

Способ приготовления:

1. Кефир налить в миску.

2. Просеять муку.

3. Добавить разрыхлитель, соль, сахар.

4. Замесить тесто. Муку больше не нужно прибавлять, а из общего количества немного оставить для того, чтобы присыпать поверхность.

5. Сформировать вареники обычным методом.

6. Варить на пару 7 минут, но если вы раскатали тесто достаточно грубо, нужно проварить подольше.