Паска буде як з обкладинки: цей простий трюк з помадкою зробить її ідеальною (відео)

Біла, блискуча і тримається — ідеальна помадка для паски

Кожна господиня напередодні Великодня шукає перевірені, надійні рецепти, щоб усе вдалося з першого разу. Особливо це стосується паски — хочеться, щоб вона була не лише смачною, а й гарною. І тут на допомогу приходить помадка: біла, блискуча, рівномірна — саме вона надає випічці святкового вигляду.

Цей рецепт помадки на желатині — простий і зручний варіант для тих, хто хоче, щоб глазур трималась добре, не текла, не осипалась і не липла до рук. Вона швидко готується, має приємну консистенцію і красиво виглядає навіть наступного дня. Все, що потрібно — кілька доступних інгредієнтів і трошки часу.

Цим рецептом помадки на желатині для паски поділилась авторка кулінарного YouTube-каналу "Смаколик.юа" Марія Михальченко.

Інгредієнти:

1 ч.л швидкорозчинного желатину

1 ст.л води

100 г цукру

2 ст.л води

1/3 ч.л лимонної кислоти

Етапи приготування: