Паска буде як з обкладинки: цей простий трюк з помадкою зробить її ідеальною (відео)
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Біла, блискуча і тримається — ідеальна помадка для паски
Кожна господиня напередодні Великодня шукає перевірені, надійні рецепти, щоб усе вдалося з першого разу. Особливо це стосується паски — хочеться, щоб вона була не лише смачною, а й гарною. І тут на допомогу приходить помадка: біла, блискуча, рівномірна — саме вона надає випічці святкового вигляду.
Цей рецепт помадки на желатині — простий і зручний варіант для тих, хто хоче, щоб глазур трималась добре, не текла, не осипалась і не липла до рук. Вона швидко готується, має приємну консистенцію і красиво виглядає навіть наступного дня. Все, що потрібно — кілька доступних інгредієнтів і трошки часу.
Цим рецептом помадки на желатині для паски поділилась авторка кулінарного YouTube-каналу "Смаколик.юа" Марія Михальченко.
Інгредієнти:
1 ч.л швидкорозчинного желатину
1 ст.л води
100 г цукру
2 ст.л води
1/3 ч.л лимонної кислоти
Етапи приготування:
- У маленьку мисочку насипаємо швидкорозчинний желатин і додаємо до нього воду кімнатної температури. Перемішуємо.
- Поки желатин набухатиме, приготуємо цукровий сироп. У сотейник всипаємо цукор і додаємо до нього воду кімнатної температури.
- Доводимо до кипіння на середньому вогні. Постійно перемішуємо сироп. Слідкуємо, щоб весь цукор розчинився.
- Як закипить, знімаємо з вогню, додаємо лимонну кислоту та набухлий желатин.
- Збиваємо глазур міксером на максимальній швидкості. В результаті має утворитися біла однорідна маса.
- В миску наливаємо окріп, ставимо в миску сотейник з глазур'ю. Це робиться для того, щоб глазур не застигла, поки ви будете прикрашати нею паски.
- Наносимо желатинову глазур на паску за допомогою силіконової лопатки.