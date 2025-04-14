Пухка, ароматна та мега смачна: як приготувати паску без дріжджів (відео)
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Для святкового столу
Рецептів пасок існує безліч — від класичної дріжджової, що вимагає часу та терпіння, до зовсім простих і сучасних варіантів. Але сьогодні мова піде про сирну паску, яку ми все ж таки випікаємо, але без дріжджів.
Вона ніжна, ароматна і має зовсім інший характер — легка, вологувата всередині, з виразним сирним смаком і апетитною скоринкою. Такий варіант паски — чудова альтернатива традиційній, особливо якщо хочеться чогось не менш святкового, але простішого в приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".
Як приготувати сирну паску
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 350 г;
- вершкове масло – 150 г;
- цукор – 1 склянка;
- яйця – 2 шт.;
- ванілін – щіпка або ванільний цукор;
- родзинки, сухофрукти – 100 г;
- розпушувач – 1 упаковка;
- сода – 1/4 чайної ложки;
- борошно – 300 г;
- цукати/родзинки, цедра – до смаку;
Спосіб приготування:
1.Вершкове масло кімнатної температури збити із цукром до однорідної маси.
2.Додати сир (краще м'який або збитий блендером) і ще раз збити. Додати яйця і знову збити.
3.Додати борошно з розпушувачем та содою, перемішати.
4.За бажанням додати сухофрукти, родзинки або цукати, ванілін або ванільний цукор і добре перемішати
5.Викласти у форму (якщо силіконова форма, змащувати не потрібно) і випікати 55 хвилин при 170°C.