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Пухка, ароматна та мега смачна: як приготувати паску без дріжджів (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Пишний, ароматний, такий смачний
Пишний, ароматний, такий смачний. Фото instagram.com

Для святкового столу

Рецептів пасок існує безліч — від класичної дріжджової, що вимагає часу та терпіння, до зовсім простих і сучасних варіантів. Але сьогодні мова піде про сирну паску, яку ми все ж таки випікаємо, але без дріжджів.

Вона ніжна, ароматна і має зовсім інший характер — легка, вологувата всередині, з виразним сирним смаком і апетитною скоринкою. Такий варіант паски — чудова альтернатива традиційній, особливо якщо хочеться чогось не менш святкового, але простішого в приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".

Як приготувати сирну паску

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний – 350 г;
  • вершкове масло – 150 г;
  • цукор – 1 склянка;
  • яйця – 2 шт.;
  • ванілін – щіпка або ванільний цукор;
  • родзинки, сухофрукти – 100 г;
  • розпушувач – 1 упаковка;
  • сода – 1/4 чайної ложки;
  • борошно – 300 г;
  • цукати/родзинки, цедра – до смаку;

Спосіб приготування:

1.Вершкове масло кімнатної температури збити із цукром до однорідної маси.

2.Додати сир (краще м'який або збитий блендером) і ще раз збити. Додати яйця і знову збити.

3.Додати борошно з розпушувачем та содою, перемішати.

4.За бажанням додати сухофрукти, родзинки або цукати, ванілін або ванільний цукор і добре перемішати

5.Викласти у форму (якщо силіконова форма, змащувати не потрібно) і випікати 55 хвилин при 170°C.

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#Сир #Паска #Готуємо вдома