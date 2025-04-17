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Паска будет как с обложки: этот простой трюк с помадкой сделает ее идеальной (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Паска с этой помадкой смотрится на миллион
Паска с этой помадкой смотрится на миллион. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Белая, блестящая и держащаяся — идеальная помадка для паски

Каждая хозяйка в канун Пасхи ищет проверенные, надежные рецепты, чтобы все удалось с первого раза. Особенно это касается паски — хочется, чтобы она была не только вкусная, но и красивая. И здесь на помощь приходит помадка: белая, блестящая, равномерная – именно она придает выпечке праздничный вид.

Этот рецепт помадки на желатине – простой и удобный вариант для тех, кто хочет, чтобы глазурь держалась хорошо, не текла, не осыпалась и не липла к рукам. Она быстро готовится, имеет приятную консистенцию и красиво смотрится даже на следующий день. Все, что нужно – несколько доступных ингредиентов и немного времени.

Этим рецептом помадки на желатине для паски поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Смаколик.юа" Мария Михальченко.

Ингредиенты:

1 ч.л быстрорастворимого желатина

1 ст.л воды

100 г сахара

2 ст.л воды

1/3 ч.л лимонной кислоты

Этапы приготовления:

  1. В маленькую мисочку насыпаем быстрорастворимый желатин и добавляем в него воду комнатной температуры.
  2. Пока желатин будет набухать, приготовим сахарный сироп. В сотейник всыпаем сахар и добавляем в него воду комнатной температуры.
  3. Доводим до кипения на среднем огне. Постоянно перемешиваем сироп.
  4. Когда закипит, снимаем с огня, добавляем лимонную кислоту и набухший желатин.
  5. Взбиваем глазурь миксером на максимальной скорости. В результате должна образоваться белая однородная масса.
  6. В миску наливаем кипяток, ставим в миску сотейник с глазурью. Это делается для того, чтобы глазурь не застыла, пока вы будете украшать ею паску.
  7. Наносим желатиновую глазурь на паску с помощью силиконовой лопатки.
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#Рецепты #Пасха #Паски #Готовим дома