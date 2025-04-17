Паска будет как с обложки: этот простой трюк с помадкой сделает ее идеальной (видео)
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Белая, блестящая и держащаяся — идеальная помадка для паски
Каждая хозяйка в канун Пасхи ищет проверенные, надежные рецепты, чтобы все удалось с первого раза. Особенно это касается паски — хочется, чтобы она была не только вкусная, но и красивая. И здесь на помощь приходит помадка: белая, блестящая, равномерная – именно она придает выпечке праздничный вид.
Этот рецепт помадки на желатине – простой и удобный вариант для тех, кто хочет, чтобы глазурь держалась хорошо, не текла, не осыпалась и не липла к рукам. Она быстро готовится, имеет приятную консистенцию и красиво смотрится даже на следующий день. Все, что нужно – несколько доступных ингредиентов и немного времени.
Этим рецептом помадки на желатине для паски поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Смаколик.юа" Мария Михальченко.
Ингредиенты:
1 ч.л быстрорастворимого желатина
1 ст.л воды
100 г сахара
2 ст.л воды
1/3 ч.л лимонной кислоты
Этапы приготовления:
- В маленькую мисочку насыпаем быстрорастворимый желатин и добавляем в него воду комнатной температуры.
- Пока желатин будет набухать, приготовим сахарный сироп. В сотейник всыпаем сахар и добавляем в него воду комнатной температуры.
- Доводим до кипения на среднем огне. Постоянно перемешиваем сироп.
- Когда закипит, снимаем с огня, добавляем лимонную кислоту и набухший желатин.
- Взбиваем глазурь миксером на максимальной скорости. В результате должна образоваться белая однородная масса.
- В миску наливаем кипяток, ставим в миску сотейник с глазурью. Это делается для того, чтобы глазурь не застыла, пока вы будете украшать ею паску.
- Наносим желатиновую глазурь на паску с помощью силиконовой лопатки.