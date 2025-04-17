Паска будет как с обложки: этот простой трюк с помадкой сделает ее идеальной (видео)

Белая, блестящая и держащаяся — идеальная помадка для паски

Каждая хозяйка в канун Пасхи ищет проверенные, надежные рецепты, чтобы все удалось с первого раза. Особенно это касается паски — хочется, чтобы она была не только вкусная, но и красивая. И здесь на помощь приходит помадка: белая, блестящая, равномерная – именно она придает выпечке праздничный вид.

Этот рецепт помадки на желатине – простой и удобный вариант для тех, кто хочет, чтобы глазурь держалась хорошо, не текла, не осыпалась и не липла к рукам. Она быстро готовится, имеет приятную консистенцию и красиво смотрится даже на следующий день. Все, что нужно – несколько доступных ингредиентов и немного времени.

Этим рецептом помадки на желатине для паски поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Смаколик.юа" Мария Михальченко.

Ингредиенты:

1 ч.л быстрорастворимого желатина

1 ст.л воды

100 г сахара

2 ст.л воды

1/3 ч.л лимонной кислоты

Этапы приготовления: