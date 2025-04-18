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Сухим не буде: як приготувати куряче філе з сирною начинкою у беконі (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
М'ясні, сирні, соковиті
М'ясні, сирні, соковиті. Фото instagram.com

Готуються дуже просто і швидко, вимагають мінімум інгредієнтів

Куряче філе — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних і різноманітних страв. Його тушкують, запікають, смажать, додають до салатів, готують ніжні січені котлети чи рулетики з начинкою.

А якщо обгорнути соковите філе скибочками ароматного бекону й запекти — отримаєте справжній кулінарний шедевр із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Така страва не тільки виглядає апетитно, а й має насичений смак, що сподобається всій родині. Ідеально підходить як для святкового столу, так і для смачного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати куряче філе у беконі

Інгредієнти:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • бекон — 100 г;
  • сіль, перець — за смаком;

Для начинки:

  • сир плавлений — 1 шт.;
  • сир Моцарела — 100 г;
  • кріп — пучок;
  • сметана чи майонез — 2 ст. л.;
  • молотий чорний перець щіпка;

Спосіб приготування:

1.Філе відбити, присипати сіллю та перцем.

2.Натерти сир, кріп подрібнити, додати сметану, спеції та перемішати.

3.На філе викласти начинку, повернути, зверху замотати.

4.Запікати в розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180°С.

Теги:
#Бекон #Філе #Готуємо вдома