Сухим не буде: як приготувати куряче філе з сирною начинкою у беконі (відео)

Готуються дуже просто і швидко, вимагають мінімум інгредієнтів

Куряче філе — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних і різноманітних страв. Його тушкують, запікають, смажать, додають до салатів, готують ніжні січені котлети чи рулетики з начинкою.

А якщо обгорнути соковите філе скибочками ароматного бекону й запекти — отримаєте справжній кулінарний шедевр із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Така страва не тільки виглядає апетитно, а й має насичений смак, що сподобається всій родині. Ідеально підходить як для святкового столу, так і для смачного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати куряче філе у беконі

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт.;

бекон — 100 г;

сіль, перець — за смаком;

Для начинки:

сир плавлений — 1 шт.;

сир Моцарела — 100 г;

кріп — пучок;

сметана чи майонез — 2 ст. л.;

молотий чорний перець щіпка;

Спосіб приготування:

1.Філе відбити, присипати сіллю та перцем.

2.Натерти сир, кріп подрібнити, додати сметану, спеції та перемішати.

3.На філе викласти начинку, повернути, зверху замотати.

4.Запікати в розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180°С.