Сухим не буде: як приготувати куряче філе з сирною начинкою у беконі (відео)
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Готуються дуже просто і швидко, вимагають мінімум інгредієнтів
Куряче філе — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних і різноманітних страв. Його тушкують, запікають, смажать, додають до салатів, готують ніжні січені котлети чи рулетики з начинкою.
А якщо обгорнути соковите філе скибочками ароматного бекону й запекти — отримаєте справжній кулінарний шедевр із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Така страва не тільки виглядає апетитно, а й має насичений смак, що сподобається всій родині. Ідеально підходить як для святкового столу, так і для смачного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".
Як приготувати куряче філе у беконі
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт.;
- бекон — 100 г;
- сіль, перець — за смаком;
Для начинки:
- сир плавлений — 1 шт.;
- сир Моцарела — 100 г;
- кріп — пучок;
- сметана чи майонез — 2 ст. л.;
- молотий чорний перець щіпка;
Спосіб приготування:
1.Філе відбити, присипати сіллю та перцем.
2.Натерти сир, кріп подрібнити, додати сметану, спеції та перемішати.
3.На філе викласти начинку, повернути, зверху замотати.
4.Запікати в розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180°С.