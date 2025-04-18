Сухим не будет: как приготовить куриное филе с сырной начинкой в беконе (видео)

Готовятся очень просто и быстро, требуют минимум ингредиентов

Куриное филе – универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных и разнообразных блюд. Его тушат, запекают, жарят, добавляют в салаты, готовят нежные рубленые котлеты или рулетики с начинкой.

А если обернуть сочное филе ломтиками ароматного бекона и запечь – получите настоящий кулинарный шедевр с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Такое блюдо не только выглядит аппетитно, но и обладает насыщенным вкусом, который понравится всей семье. Идеально подходит как для праздничного стола, так и для вкусного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить куриное филе в беконе

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

бекон — 100 г;

соль, перец – по вкусу;

Для начинки:

сыр плавленый – 1 шт.;

сыр Моцарелла – 100 г;

укроп – пучок;

сметана или майонез – 2 ст. л.;

молотый черный перец — щепотка;

Способ приготовления:

1.Филе отбить, присыпать солью и перцем.

2.Натереть сыр, укроп измельчить, добавить сметану, специи и перемешать.

3.На филе выложить начинку, повернуть, сверху замотать.

4. Запекать в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°С.