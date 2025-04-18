Сухим не будет: как приготовить куриное филе с сырной начинкой в беконе (видео)
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Готовятся очень просто и быстро, требуют минимум ингредиентов
Куриное филе – универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных и разнообразных блюд. Его тушат, запекают, жарят, добавляют в салаты, готовят нежные рубленые котлеты или рулетики с начинкой.
А если обернуть сочное филе ломтиками ароматного бекона и запечь – получите настоящий кулинарный шедевр с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Такое блюдо не только выглядит аппетитно, но и обладает насыщенным вкусом, который понравится всей семье. Идеально подходит как для праздничного стола, так и для вкусного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".
Как приготовить куриное филе в беконе
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- бекон — 100 г;
- соль, перец – по вкусу;
Для начинки:
- сыр плавленый – 1 шт.;
- сыр Моцарелла – 100 г;
- укроп – пучок;
- сметана или майонез – 2 ст. л.;
- молотый черный перец — щепотка;
Способ приготовления:
1.Филе отбить, присыпать солью и перцем.
2.Натереть сыр, укроп измельчить, добавить сметану, специи и перемешать.
3.На филе выложить начинку, повернуть, сверху замотать.
4. Запекать в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°С.