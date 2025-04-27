Впораєтеся за лічені хвилини: такі конвертики можна подати на сніданок чи перекус (відео)

На сніданок, у дорогу, на роботу

З лаваша можна приготувати безліч смачних та простих страв — від домашніх чипсів до рулетів, запіканок і навіть "ледачої" піци. Та сьогодні ми пропонуємо ще одну ідею, яка стане улюбленою закускою для всієї родини — конвертики з лаваша з грибами.

Хрустка золотава скоринка зовні й ніжна ароматна начинка всередині — ідеальне поєднання для швидкого перекусу або навіть святкового столу. Простий набір інгредієнтів, мінімум часу — і ви маєте гарячу, апетитну страву зі сковорідки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати конвертики з лаваша з грибами

Інгредієнти:

лаваш;

печериці — 350 г;

цибуля — 1 шт.;

приправа грибна — до смаку;

вершковий сир — 1 ст. л.;

сир — 150 г;

зелень — будь-яка;

Спосіб приготування:

1. Обсмажити цибулю на краплі олії до золотистого кольору. До цибулі додати нарізані гриби, також спеції. Перемішати та готувати на середньому вогні, поки майже вся рідина не випарується, але слідкувати, щоб гриби не пригоріли.

2. Після додати вершковий сир для ніжності, перемішати та забрати з плити.

3. Лаваш розрізати навпіл, на один край викласти сир, зелень та грибну начинку, згорнути та обсмажити на сухій сковороді до готовності.