Справитесь за считанные минуты: такие конвертики можно подать на завтрак или перекус (видео)

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Из лаваша можно приготовить множество вкусных и простых блюд – от домашних чипсов до рулетов, запеканок и даже "ленивой" пиццы. Сегодня мы предлагаем еще одну идею, которая станет любимой закуской для всей семьи — конвертики из лаваша с грибами.

Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная ароматная начинка внутри – идеальное сочетание для быстрого перекуса или даже праздничного стола. Простой набор ингредиентов, минимум времени — и у вас есть горячее, аппетитное блюдо прямо из духовки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить конвертики из лаваша с грибами

Ингредиенты:

лаваш;

шампиньоны — 350 г;

лук – 1 шт.;

приправа грибная – по вкусу;

сливочный сыр – 1 ст. л.;

сыр твердый – 150 г;

зелень – любая;

Способ приготовления:

1. Обжарить лук на капле растительного масла до золотистого цвета. К луку добавить нарезанные грибы, а также специи. Перемешать и готовить на среднем огне, пока вся жидкость не испарится, но следить, чтобы грибы не пригорели.

2. После добавления сливочного сыра для нежности, перемешать и забрать с плиты.

3. Лаваш разрезать пополам, выложить на один край сыр, зелень и грибную начинку, свернуть и обжарить на сухой сковороде до готовности.