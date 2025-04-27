Справитесь за считанные минуты: такие конвертики можно подать на завтрак или перекус (видео)
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На завтрак, в дорогу, на работу
Из лаваша можно приготовить множество вкусных и простых блюд – от домашних чипсов до рулетов, запеканок и даже "ленивой" пиццы. Сегодня мы предлагаем еще одну идею, которая станет любимой закуской для всей семьи — конвертики из лаваша с грибами.
Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная ароматная начинка внутри – идеальное сочетание для быстрого перекуса или даже праздничного стола. Простой набор ингредиентов, минимум времени — и у вас есть горячее, аппетитное блюдо прямо из духовки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить конвертики из лаваша с грибами
Ингредиенты:
- лаваш;
- шампиньоны — 350 г;
- лук – 1 шт.;
- приправа грибная – по вкусу;
- сливочный сыр – 1 ст. л.;
- сыр твердый – 150 г;
- зелень – любая;
Способ приготовления:
1. Обжарить лук на капле растительного масла до золотистого цвета. К луку добавить нарезанные грибы, а также специи. Перемешать и готовить на среднем огне, пока вся жидкость не испарится, но следить, чтобы грибы не пригорели.
2. После добавления сливочного сыра для нежности, перемешать и забрать с плиты.
3. Лаваш разрезать пополам, выложить на один край сыр, зелень и грибную начинку, свернуть и обжарить на сухой сковороде до готовности.