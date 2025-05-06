Всього два інгредієнти — і шашлик вийде неймовірно смачним: у чому його замаринувати (відео)
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Для приготування шашлику важливі не лише м'ясо чи маринад, але навіть дрова, на яких смажать м'ясо, адже саме від цього залежить неповторний аромат і смак страви. Але сьогодні ми хочемо запропонувати вам рецепт цікавого маринаду, який зробить ваш шашлик особливим.
Йогурт і цибуля — це два простих інгредієнти, які здатні додати м'ясу неперевершену ніжність і соковитість, а також приємну пікантність. Такий маринад підходить для будь-якого виду м'яса, надаючи йому глибокий смак і аромат, який чудово поєднується з традиційними шашличними гарнірами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як замаринувати шашлик у йогурті та цибулі
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 кг;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець — 1/3 ч. л.;
- солодка паприка (або копчена) — 1 ч. л.;
- сухий часник — 1,5 ч. л.;
- дерев'яні шпажки.
Маринад:
- цибуля — 1 велика;
- натуральний йогурт — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
1.М'ясо нарізати на шматочки.
2.Очистити цибулю, нарізати її тонкими кільцями або півкільцями.
3.Додати йогурт до цибулі, перемішати до однорідної консистенції.
4.Вилити маринад до м'яса, добре перемішати та маринувати кілька годин.