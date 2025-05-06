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Всього два інгредієнти — і шашлик вийде неймовірно смачним: у чому його замаринувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найкращий і простий спосіб замаринувати будь-яке м'ясо без оцту
Найкращий і простий спосіб замаринувати будь-яке м'ясо без оцту. Фото instagram.com

Вам знадобиться мінімальний набір продуктів

Для приготування шашлику важливі не лише м'ясо чи маринад, але навіть дрова, на яких смажать м'ясо, адже саме від цього залежить неповторний аромат і смак страви. Але сьогодні ми хочемо запропонувати вам рецепт цікавого маринаду, який зробить ваш шашлик особливим.

Йогурт і цибуля — це два простих інгредієнти, які здатні додати м'ясу неперевершену ніжність і соковитість, а також приємну пікантність. Такий маринад підходить для будь-якого виду м'яса, надаючи йому глибокий смак і аромат, який чудово поєднується з традиційними шашличними гарнірами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як замаринувати шашлик у йогурті та цибулі

Інгредієнти:

  • куряче філе — 1 кг;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець — 1/3 ч. л.;
  • солодка паприка (або копчена) — 1 ч. л.;
  • сухий часник — 1,5 ч. л.;
  • дерев'яні шпажки.

Маринад:

  • цибуля — 1 велика;
  • натуральний йогурт — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

1.М'ясо нарізати на шматочки.

2.Очистити цибулю, нарізати її тонкими кільцями або півкільцями.

3.Додати йогурт до цибулі, перемішати до однорідної консистенції.

4.Вилити маринад до м'яса, добре перемішати та маринувати кілька годин.

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#Шашлик #Маринад #Готуємо вдома