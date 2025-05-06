Всего два ингредиента – и шашлык получится невероятно вкусным: в чем его замариновать (видео)
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Вам понадобится минимальный набор продуктов
Для приготовления шашлыка важны не только мясо или маринад, но даже дрова, на которых жарят мясо, ведь именно от этого зависит неповторимый аромат и вкус блюда.
Йогурт и лук – это два простых ингредиента, которые способны придать мясу непревзойденную нежность и сочность, а также приятную пикантность. Такой маринад подходит для любого вида мяса, придавая ему глубокий вкус и аромат, прекрасно сочетающийся с традиционными шашлычными гарнирами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как замариновать шашлык в йогурте и луке
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг;
- соль – 1 ч. л.;
- перец — 1/3 ч. л.;
- сладкая паприка (или копченая) – 1 ч. л.;
- сухой чеснок – 1,5 ч. л.;
- деревянные шпажки.
Маринад:
- лук — 1 большой;
- натуральный йогурт – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1.Мясо нарезать на кусочки.
2.Очистить лук, нарезать его тонкими кольцами или полукольцами.
3.Добавить йогурт к луку, перемешать до однородной консистенции.
4. Вылить маринад в мясо, хорошо перемешать и мариновать несколько часов.