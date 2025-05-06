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Всего два ингредиента – и шашлык получится невероятно вкусным: в чем его замариновать (видео)

Автор
Мария Швец
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Лучший и простой способ замариновать любое мясо без уксуса
Лучший и простой способ замариновать любое мясо без уксуса. Фото instagram.com

Вам понадобится минимальный набор продуктов

Для приготовления шашлыка важны не только мясо или маринад, но даже дрова, на которых жарят мясо, ведь именно от этого зависит неповторимый аромат и вкус блюда.

Йогурт и лук – это два простых ингредиента, которые способны придать мясу непревзойденную нежность и сочность, а также приятную пикантность. Такой маринад подходит для любого вида мяса, придавая ему глубокий вкус и аромат, прекрасно сочетающийся с традиционными шашлычными гарнирами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как замариновать шашлык в йогурте и луке

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг;
  • соль – 1 ч. л.;
  • перец — 1/3 ч. л.;
  • сладкая паприка (или копченая) – 1 ч. л.;
  • сухой чеснок – 1,5 ч. л.;
  • деревянные шпажки.

Маринад:

  • лук — 1 большой;
  • натуральный йогурт – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать на кусочки.

2.Очистить лук, нарезать его тонкими кольцами или полукольцами.

3.Добавить йогурт к луку, перемешать до однородной консистенции.

4. Вылить маринад в мясо, хорошо перемешать и мариновать несколько часов.

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#Шашлык #Маринад #Готовим дома