Всего два ингредиента – и шашлык получится невероятно вкусным: в чем его замариновать (видео)

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Для приготовления шашлыка важны не только мясо или маринад, но даже дрова, на которых жарят мясо, ведь именно от этого зависит неповторимый аромат и вкус блюда.

Йогурт и лук – это два простых ингредиента, которые способны придать мясу непревзойденную нежность и сочность, а также приятную пикантность. Такой маринад подходит для любого вида мяса, придавая ему глубокий вкус и аромат, прекрасно сочетающийся с традиционными шашлычными гарнирами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как замариновать шашлык в йогурте и луке

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг;

соль – 1 ч. л.;

перец — 1/3 ч. л.;

сладкая паприка (или копченая) – 1 ч. л.;

сухой чеснок – 1,5 ч. л.;

деревянные шпажки.

Маринад:

лук — 1 большой;

натуральный йогурт – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать на кусочки.

2.Очистить лук, нарезать его тонкими кольцами или полукольцами.

3.Добавить йогурт к луку, перемешать до однородной консистенции.

4. Вылить маринад в мясо, хорошо перемешать и мариновать несколько часов.