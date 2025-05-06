Готується елементарно, виходить ситним та смачним: цей салат з кус-кусом сподобається усім (відео)

Страва виходить соковитою, пряною та апетитною

Кус-кус уже впевнено завоював популярність серед українців — і не дарма. Ця дрібна крупа готується швидко, чудово поєднується з овочами, спеціями та соусами, а ще є неймовірно універсальною. Її можна подавати як гарнір до м’яса чи риби, використовувати як основу для ситного сніданку, робити з неї оладки або навіть фарширувати овочі.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий і водночас поживний салат із кус-кусом, який ідеально підійде як до обіду, так і до пікніка на природі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат з кус-кусом, зеленню та овочами

Інгредієнти:

кус-кус – 100 г;

окріп – 150 мл;

сік лимона – з 1 шт.;

петрушка – великий пучок;

свіжа м’ята – 6–8 листочків;

кінза – 20–30 г;

зелена цибуля – 3 стебла;

помідори – 2 шт.;

огірки – 2–3 шт.;

лляна або оливкова олія – 30 мл;

мелений коріандр – 1/4 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

1.Залити кус-кус окропом, додати сік половини лимона, накрити кришкою або плівкою та залишити на 10–15 хвилин до повного вбирання рідини. Потім розпушити виделкою.

2.Зелень (петрушку, м’яту, кінзу, зелену цибулю) дрібно нарізати. Помідори та огірки нарізати дрібними кубиками, за бажанням видалити насіння, щоб салат не був водянистим.

3.У великій мисці змішати набухлий кус-кус, зелень та овочі. Додати сік другої половини лимона, лляну або оливкову олію, сіль, перець, коріандр та цукор. Добре перемішати.

4.За бажанням подавати у листках салату або як самостійну страву. Салат добре смакує одразу після приготування, але ще смачніший після години настоювання в холодильнику.