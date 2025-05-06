Готовится элементарно, получается сытным и вкусным: этот салат с кус-кусом понравится всем (видео)

Блюдо получается сочным, пряным и аппетитным

Кус-кус уже уверенно завоевал популярность среди украинцев – и не зря. Эта мелкая крупа готовится быстро, прекрасно сочетается с овощами, специями и соусами, а еще невероятно универсальна. Ее можно подавать в качестве гарнира к мясу или рыбе, использовать в качестве основы для сытного завтрака, делать из нее оладьи или даже фаршировать овощи.

А сегодня мы предлагаем приготовить легкий и питательный салат с кус-кусом, который идеально подойдет как к обеду, так и к пикнику на природе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат с кус-кусом, зеленью и овощами

Ингредиенты:

кус-кус – 100 г;

кипяток – 150 мл;

сок лимона – из 1 шт.;

петрушка – большой пучок;

свежая мята – 6–8 листочков;

кинза – 20–30 г;

зеленый лук – 3 стебля;

помидоры – 2 шт.;

огурцы – 2–3 шт.;

льняное или оливковое масло – 30 мл;

молотый кориандр – 1/4 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1.Залить кус-кус кипятком, добавить сок половины лимона, накрыть крышкой или пленкой и оставить на 10-15 минут до полного впитывания жидкости. Затем разрыхлить вилкой.

2.Зелень (петрушку, мяту, кинзу, зеленый лук) мелко нарезать. Помидоры и огурцы порезать маленькими кубиками, по желанию удалить семечки, чтоб салат не был водянистым.

3.В большой миске смешать набухший кус-кус, зелень и овощи. Добавить сок второй половины лимона, льняное или оливковое масло, соль, перец, кориандр и сахар. Отлично перемешать.

4.По желанию подавать в листьях салата или как самостоятельное блюдо. Салат хорошо подходит сразу после приготовления, но еще вкуснее после часа настаивания в холодильнике.