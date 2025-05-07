Не свининой единой: как приготовить шашлык из куриных сердечек (видео)
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Приготовление аппетитного шашлыка из куриных сердец занимает минимум времени
Несмотря на то, что куриные сердечки – субпродукт, который нравится не всем, их ценят за насыщенный вкус, высокую питательность и доступность. Их можно вкусно потушить в ароматной подливке с овощами или сметаной, добавить к жульену или приготовить с ними сытный плов.
А вот сегодня мы предлагаем несколько необычный и одновременно простой способ — приготовить шашлык из куриных сердечек. Такой вариант отлично подойдет для пикника или домашнего гриля и приятно удивит вас своей нежностью, легким дымком и аппетитным видом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить шашлык из куриных сердечек
Ингредиенты:
- куриные сердца;
- соль/перец;
- лимонный сок;
Ингредиенты для соуса:
- йогурт;
- укроп;
- лимонный сок;
- чеснок;
- соль/перец;
Способ приготовления:
1.Сердца посолить, поперчить по вкусу.
2.Нанизать на шпажки.
3.Жарить на гриле или в аэрогриле.
4.В конце полить лимонным соком.
5.Подавать с йогуртовым соусом.