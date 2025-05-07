Не свининой единой: как приготовить шашлык из куриных сердечек (видео)

Приготовление аппетитного шашлыка из куриных сердец занимает минимум времени

Несмотря на то, что куриные сердечки – субпродукт, который нравится не всем, их ценят за насыщенный вкус, высокую питательность и доступность. Их можно вкусно потушить в ароматной подливке с овощами или сметаной, добавить к жульену или приготовить с ними сытный плов.

А вот сегодня мы предлагаем несколько необычный и одновременно простой способ — приготовить шашлык из куриных сердечек. Такой вариант отлично подойдет для пикника или домашнего гриля и приятно удивит вас своей нежностью, легким дымком и аппетитным видом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить шашлык из куриных сердечек

Ингредиенты:

куриные сердца;

соль/перец;

лимонный сок;

Ингредиенты для соуса:

йогурт;

укроп;

лимонный сок;

чеснок;

соль/перец;

Способ приготовления:

1.Сердца посолить, поперчить по вкусу.

2.Нанизать на шпажки.

3.Жарить на гриле или в аэрогриле.

4.В конце полить лимонным соком.

5.Подавать с йогуртовым соусом.