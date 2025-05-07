Встигнете приготувати, поки гості їдуть: рецепт ситних трубочок з лаваша з філе та сиром (відео)

Коли гості на порозі

Лаваш — це тонкий м’який хліб, який походить із кавказької кухні, але вже давно став улюбленцем і на наших кухнях. Завдяки своїй універсальності він ідеально підходить для приготування найрізноманітніших страв: від закусок і канапок до рулетів та міні-піц. Особливо популярні конвертики з лаваша — хрусткі ззовні й соковиті всередині.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати ще одну апетитну страву — трубочки з лаваша з філе та сиром. Вони смакують як гарячими, так і охолодженими, тож стануть чудовим варіантом для перекусу, пікніка або ланч-боксу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати трубочки з лаваша з курячим філе та сиром

Інгредієнти (на 10 трубочок):

лаваш круглий – 10 шт.;

куряче філе або стегно (без кістки) – 400 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

сіль, чорний перець – до смаку;

сметана – 1 ст. л.;

петрушка свіжа (подрібнена) – 1–2 ст. л.;

сир твердий або моцарела – 250 г;

яйця – 2–3 шт.;

панірувальні сухарі – 150 г;

рослинна олія – 30 мл;

додатково: трохи натертого сиру для посипання (за бажанням).

Спосіб приготування:

1.Нарізати куряче м’ясо дрібними скибочками або кубиками.

2.Нарізати цибулю півкільцями.

3.Обсмажити м’ясо з цибулею на розігрітій олії 5–7 хвилин, посолити й поперчити.

4.Зняти з вогню, дати охолонути.

5.Додати до начинки сметану й подрібнену петрушку, перемішати.

6.Натерти сир.

7.Викласти начинку на кожен лаваш, посипати сиром.

8.Згорнути лаваш трубочкою, підгортаючи краї.

9.Збити яйця в глибокій тарілці.

10.Обмокнути кожну трубочку спочатку в яйце, потім у панірувальні сухарі.

11.Викласти на деко, застелене пергаментом.

12.Посипати трохи тертого сиру зверху (за бажанням).

13.Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.