Встигнете приготувати, поки гості їдуть: рецепт ситних трубочок з лаваша з філе та сиром (відео)
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Коли гості на порозі
Лаваш — це тонкий м’який хліб, який походить із кавказької кухні, але вже давно став улюбленцем і на наших кухнях. Завдяки своїй універсальності він ідеально підходить для приготування найрізноманітніших страв: від закусок і канапок до рулетів та міні-піц. Особливо популярні конвертики з лаваша — хрусткі ззовні й соковиті всередині.
А сьогодні ми пропонуємо приготувати ще одну апетитну страву — трубочки з лаваша з філе та сиром. Вони смакують як гарячими, так і охолодженими, тож стануть чудовим варіантом для перекусу, пікніка або ланч-боксу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати трубочки з лаваша з курячим філе та сиром
Інгредієнти (на 10 трубочок):
- лаваш круглий – 10 шт.;
- куряче філе або стегно (без кістки) – 400 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- сіль, чорний перець – до смаку;
- сметана – 1 ст. л.;
- петрушка свіжа (подрібнена) – 1–2 ст. л.;
- сир твердий або моцарела – 250 г;
- яйця – 2–3 шт.;
- панірувальні сухарі – 150 г;
- рослинна олія – 30 мл;
- додатково: трохи натертого сиру для посипання (за бажанням).
Спосіб приготування:
1.Нарізати куряче м’ясо дрібними скибочками або кубиками.
2.Нарізати цибулю півкільцями.
3.Обсмажити м’ясо з цибулею на розігрітій олії 5–7 хвилин, посолити й поперчити.
4.Зняти з вогню, дати охолонути.
5.Додати до начинки сметану й подрібнену петрушку, перемішати.
6.Натерти сир.
7.Викласти начинку на кожен лаваш, посипати сиром.
8.Згорнути лаваш трубочкою, підгортаючи краї.
9.Збити яйця в глибокій тарілці.
10.Обмокнути кожну трубочку спочатку в яйце, потім у панірувальні сухарі.
11.Викласти на деко, застелене пергаментом.
12.Посипати трохи тертого сиру зверху (за бажанням).
13.Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.