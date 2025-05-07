Успеете приготовить, пока гости едут: рецепт сытных трубочек из лаваша с филе и сыром (видео)
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Когда гости на пороге
Лаваш – это тонкий мягкий хлеб, происходящий из кавказской кухни, но уже давно ставший любимцем и на наших кухнях. Благодаря своей универсальности он идеально подходит для приготовления самых разных блюд: от закусок и бутербродов до рулетов и мини-пиц. Особенно популярны конвертики из лаваша – хрустящие снаружи и сочные внутри.
А сегодня мы предлагаем приготовить еще одно аппетитное блюдо – трубочки из лаваша с филе и сыром. Они смакуют как горячими, так и охлажденными, поэтому станут отличным вариантом для перекуса, пикника или ланч-бокса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить трубочки из лаваша с куриным филе и сыром
Ингредиенты (на 10 трубочек):
- лаваш круглый – 10 шт.;
- куриное филе или бедро (без кости) – 400 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- соль, черный перец – по вкусу;
- сметана – 1 ст. л.;
- петрушка свежая (измельченная) – 1–2 ст. л.;
- сыр твердый или моцарелла – 250 г;
- яйца – 2–3 шт.;
- панировочные сухари – 150 г;
- растительное масло – 30 мл;
- дополнительно: чуть-чуть натертого сыра для посыпки (по желанию).
Способ приготовления:
1.Нарезать куриное мясо мелкими ломтиками или кубиками.
2.Нарезать лук полукольцами.
3.Обжарить мясо с луком на разогретом масле 5–7 минут, посолить и поперчить.
4.Снять с огня, дать остыть.
5.Добавить к начинке сметану и измельченную петрушку, перемешать.
6.Натереть сыр.
7.Выложить начинку на каждый лаваш, посыпать сыром.
8.Свернуть лаваш трубочкой, подвертая края.
9. Взбить яйца в глубокой тарелке.
10.Обмокнуть каждую трубочку сначала в яйцо, затем в панировочные сухари.
11.Выложить на противень, застеленный пергаментом.
12.Посыпать немного тертого сыра сверху (по желанию).
13.Запекать в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяной корочки.