Успеете приготовить, пока гости едут: рецепт сытных трубочек из лаваша с филе и сыром (видео)

Когда гости на пороге

Лаваш – это тонкий мягкий хлеб, происходящий из кавказской кухни, но уже давно ставший любимцем и на наших кухнях. Благодаря своей универсальности он идеально подходит для приготовления самых разных блюд: от закусок и бутербродов до рулетов и мини-пиц. Особенно популярны конвертики из лаваша – хрустящие снаружи и сочные внутри.

А сегодня мы предлагаем приготовить еще одно аппетитное блюдо – трубочки из лаваша с филе и сыром. Они смакуют как горячими, так и охлажденными, поэтому станут отличным вариантом для перекуса, пикника или ланч-бокса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить трубочки из лаваша с куриным филе и сыром

Ингредиенты (на 10 трубочек):

лаваш круглый – 10 шт.;

куриное филе или бедро (без кости) – 400 г;

лук репчатый – 1 шт.;

соль, черный перец – по вкусу;

сметана – 1 ст. л.;

петрушка свежая (измельченная) – 1–2 ст. л.;

сыр твердый или моцарелла – 250 г;

яйца – 2–3 шт.;

панировочные сухари – 150 г;

растительное масло – 30 мл;

дополнительно: чуть-чуть натертого сыра для посыпки (по желанию).

Способ приготовления:

1.Нарезать куриное мясо мелкими ломтиками или кубиками.

2.Нарезать лук полукольцами.

3.Обжарить мясо с луком на разогретом масле 5–7 минут, посолить и поперчить.

4.Снять с огня, дать остыть.

5.Добавить к начинке сметану и измельченную петрушку, перемешать.

6.Натереть сыр.

7.Выложить начинку на каждый лаваш, посыпать сыром.

8.Свернуть лаваш трубочкой, подвертая края.

9. Взбить яйца в глубокой тарелке.

10.Обмокнуть каждую трубочку сначала в яйцо, затем в панировочные сухари.

11.Выложить на противень, застеленный пергаментом.

12.Посыпать немного тертого сыра сверху (по желанию).

13.Запекать в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяной корочки.