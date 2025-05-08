Готується простіше за деруни, а виходить ще смачнішим: рецепт картопляного тако (відео)
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З картоплі можна приготувати безліч різноманітних страв — від класичної тушкованої картоплі з м’ясом до пирогів і дерунів. Проте сьогодні пропонуємо дещо оригінальніше — картопляне тако зі скумбрією.
Це незвична, але напрочуд смачна страва, в якій ніжне картопляне тісто слугує основою замість традиційної тортильї, а соковита скумбрія з овочами додає свіжості та яскравого смаку. Ідеальний варіант для легкої вечері або несподіваного перекусу з родзинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__vyacheslavna".
Як приготувати картопляне тако зі скумбрією
Інгредієнти:
- 5 картоплин;
- 100 г тертого сиру;
- 1 авокадо;
- 1 яйце;
- 50 г крем-сиру;
- листя салату;
- 100 г філе скумбрії підкопченої;
- 50 г лососевої ікри;
Спосіб приготування:
1. Картоплю очистити, нарізати тонкими круглими слайсами. Викласти їх у довгу смужку, злегка накладаючи один на одного.
2. Посипати тертим сиром і запікати в духовці за 180°C до золотистого кольору. Сир допоможе картоплі триматися разом.
3. Після викласти на картопляну основу начинку з авокадо, яєць, зелені, скумбрії.