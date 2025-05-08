Готується простіше за деруни, а виходить ще смачнішим: рецепт картопляного тако (відео)

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З картоплі можна приготувати безліч різноманітних страв — від класичної тушкованої картоплі з м’ясом до пирогів і дерунів. Проте сьогодні пропонуємо дещо оригінальніше — картопляне тако зі скумбрією.

Це незвична, але напрочуд смачна страва, в якій ніжне картопляне тісто слугує основою замість традиційної тортильї, а соковита скумбрія з овочами додає свіжості та яскравого смаку. Ідеальний варіант для легкої вечері або несподіваного перекусу з родзинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__vyacheslavna".

Як приготувати картопляне тако зі скумбрією

Інгредієнти:

5 картоплин;

100 г тертого сиру;

1 авокадо;

1 яйце;

50 г крем-сиру;

листя салату;

100 г філе скумбрії підкопченої;

50 г лососевої ікри;

Спосіб приготування:

1. Картоплю очистити, нарізати тонкими круглими слайсами. Викласти їх у довгу смужку, злегка накладаючи один на одного.

2. Посипати тертим сиром і запікати в духовці за 180°C до золотистого кольору. Сир допоможе картоплі триматися разом.

3. Після викласти на картопляну основу начинку з авокадо, яєць, зелені, скумбрії.