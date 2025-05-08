Готовится проще дерунов, а получается еще вкуснее: рецепт картофельного тако (видео)

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Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд – от классического тушеного картофеля с мясом до пирогов и дерунов. Однако сегодня предлагаем несколько оригинальнее – картофельное тако со скумбрией.

Это необычное, но удивительно вкусное блюдо, в котором нежное картофельное тесто служит основой вместо традиционной тортильи, а сочная скумбрия с овощами придает свежесть и яркий вкус. Идеальный вариант для легкого ужина или неожиданного перекуса с изюминкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__vyacheslavna".

Как приготовить картофельное тако со скумбрией.

Ингредиенты:

5 картофелин;

100 г тертого творога;

1 авокадо;

1 яйцо;

50 г крем-сыра;

листья салата;

100 г филе скумбрии подкопченной;

50 г лососевой икры;

Способ приготовления:

1. Картошку очистить, нарезать тонкими круглыми слайсами. Выложить их в длинную полоску, слегка накладывая друг на друга.

2. Посыпать тертым сыром и запекать в духовке за 180 ° C до золотистого цвета. Сыр поможет картофелю держаться вместе.

3. После выложить на картофельное основание начинку из авокадо, яиц, зелени, скумбрии.