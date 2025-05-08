Готовится проще дерунов, а получается еще вкуснее: рецепт картофельного тако (видео)
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Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд – от классического тушеного картофеля с мясом до пирогов и дерунов. Однако сегодня предлагаем несколько оригинальнее – картофельное тако со скумбрией.
Это необычное, но удивительно вкусное блюдо, в котором нежное картофельное тесто служит основой вместо традиционной тортильи, а сочная скумбрия с овощами придает свежесть и яркий вкус. Идеальный вариант для легкого ужина или неожиданного перекуса с изюминкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__vyacheslavna".
Как приготовить картофельное тако со скумбрией.
Ингредиенты:
- 5 картофелин;
- 100 г тертого творога;
- 1 авокадо;
- 1 яйцо;
- 50 г крем-сыра;
- листья салата;
- 100 г филе скумбрии подкопченной;
- 50 г лососевой икры;
Способ приготовления:
1. Картошку очистить, нарезать тонкими круглыми слайсами. Выложить их в длинную полоску, слегка накладывая друг на друга.
2. Посыпать тертым сыром и запекать в духовке за 180 ° C до золотистого цвета. Сыр поможет картофелю держаться вместе.
3. После выложить на картофельное основание начинку из авокадо, яиц, зелени, скумбрии.