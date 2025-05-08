Коли часу обмаль: цю запіканку з курячим філе ви приготуєте на раз-два (відео)
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Незамінний рецепт для кожної господині
З курячого філе можна приготувати не лише класичну тушковану страву у вершковому соусі — воно чудово підходить і для запікання, фарширування чи приготування рулетів. Сьогодні ж пропонуємо картопляну запіканку з курячим філе — ситну, ароматну і дуже домашню страву, яка легко готується та подобається і дорослим, і дітям.
Поєднання ніжної картоплі, соковитого м’яса й вершково-сирної заливки робить цю запіканку чудовим варіантом для сімейного обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".
Як приготувати запіканку з курячого філе
Інгредієнти:
- куряче філе – 3 шт. (600 г);
- томати чері;
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- сир – 100 г;
- сіль, перець;
- прованські трави за бажанням – 0,5 ч. л.;
- олія для змащення;
Спосіб приготування:
1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками.
2. Форму для запікання змастити олією.
3. Викласти філе, додати сіль та перець.
4. Викласти помідори чері.
5. Окремо в мисці збити яйця, сметану, посолити та поперчити, додати улюблені спеції.
6. Все перемішати та туди ж натерти сир.
7. Перемішати, вилити на філе і розподілити.
8. Поставити випікатись за температури 190 градусів на 35 хвилин.