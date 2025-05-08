Коли часу обмаль: цю запіканку з курячим філе ви приготуєте на раз-два (відео)

Незамінний рецепт для кожної господині

З курячого філе можна приготувати не лише класичну тушковану страву у вершковому соусі — воно чудово підходить і для запікання, фарширування чи приготування рулетів. Сьогодні ж пропонуємо картопляну запіканку з курячим філе — ситну, ароматну і дуже домашню страву, яка легко готується та подобається і дорослим, і дітям.

Поєднання ніжної картоплі, соковитого м’яса й вершково-сирної заливки робить цю запіканку чудовим варіантом для сімейного обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати запіканку з курячого філе

Інгредієнти:

куряче філе – 3 шт. (600 г);

томати чері;

яйця – 3 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

сир – 100 г;

сіль, перець;

прованські трави за бажанням – 0,5 ч. л.;

олія для змащення;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками.

2. Форму для запікання змастити олією.

3. Викласти філе, додати сіль та перець.

4. Викласти помідори чері.

5. Окремо в мисці збити яйця, сметану, посолити та поперчити, додати улюблені спеції.

6. Все перемішати та туди ж натерти сир.

7. Перемішати, вилити на філе і розподілити.

8. Поставити випікатись за температури 190 градусів на 35 хвилин.