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Когда времени мало: эту запеканку с куриным филе вы приготовите на раз-два (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное и сытное блюдо на обед или ужин
Вкусное и сытное блюдо на обед или ужин. Фото instagram.com

Незаменимый рецепт для каждой хозяйки

Из куриного филе можно приготовить не только классическое тушеное блюдо в сливочном соусе – оно отлично подходит и для запекания, фарширования или приготовления рулетов. Сегодня же предлагаем картофельную запеканку с куриным филе — сытное, ароматное и очень домашнее блюдо, которое легко готовится и нравится и взрослым, и детям.

Сочетание нежного картофеля, сочного мяса и сливочно-сырной заливки делает эту запеканку отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить запеканку из куриного филе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт. (600 г);
  • томаты черри;
  • яйца – 3 шт.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • сыр – 100 г;
  • соль, перец;
  • прованские травы по желанию – 0,5 ч. л.;
  • масло для смазки;

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

2. Форму для запекания смазать растительным маслом.

3. Выложить филе, добавить соль и перец.

4. Выложить помидоры черри.

5. Отдельно в миске взбить яйца, сметану, посолить и поперчить, добавить любимые специи.

6. Все перемешать и туда же натереть сыр.

7. Перемешать, вылить на филе и распределить.

8. Поставить выпекаться при температуре 190 градусов на 35 минут.

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#Куриное филе #Запеканка #Готовим дома