Когда времени мало: эту запеканку с куриным филе вы приготовите на раз-два (видео)
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Незаменимый рецепт для каждой хозяйки
Из куриного филе можно приготовить не только классическое тушеное блюдо в сливочном соусе – оно отлично подходит и для запекания, фарширования или приготовления рулетов. Сегодня же предлагаем картофельную запеканку с куриным филе — сытное, ароматное и очень домашнее блюдо, которое легко готовится и нравится и взрослым, и детям.
Сочетание нежного картофеля, сочного мяса и сливочно-сырной заливки делает эту запеканку отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".
Как приготовить запеканку из куриного филе
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт. (600 г);
- томаты черри;
- яйца – 3 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- сыр – 100 г;
- соль, перец;
- прованские травы по желанию – 0,5 ч. л.;
- масло для смазки;
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
2. Форму для запекания смазать растительным маслом.
3. Выложить филе, добавить соль и перец.
4. Выложить помидоры черри.
5. Отдельно в миске взбить яйца, сметану, посолить и поперчить, добавить любимые специи.
6. Все перемешать и туда же натереть сыр.
7. Перемешать, вылить на филе и распределить.
8. Поставить выпекаться при температуре 190 градусов на 35 минут.