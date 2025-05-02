Буде смачно з будь-яким гарніром: як приготувати соковите куряче філе у вершковому соусі (відео)

На друге та на вечерю, на кожен день

Куряче філе — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв: соковиті відбивні, рулетики, запіканки, салати, а ще — ніжне філе у вершковому соусі. Цей варіант ідеально підійде для сімейної вечері або навіть святкового столу: мʼясо виходить мʼяким, ароматним, просоченим ніжною вершковою заливкою з часником і спеціями.

Готується просто, а результат — смачний, як у ресторані. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати куряче філе у вершковому соусі

Інгредієнти:

куряче філе – 2-3 шт.;

олія для смаження;

сіль, перець;

бульйон – 200 мл;

вершки (від 20%) – 200 мл;

шпинат — жменя;

томати чері – 15 шт.;

соус песто – 2 ст. л.;

часник — 2 зуб.;

пармезан;

Спосіб приготування:

1.Нарізане куряче філе посолити, поперчити й швидко обсмажити на розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки. До повної готовності не доводити — м’ясо ще готуватиметься в соусі.

2.У тій самій сковорідці протушкувати кілька хвилин шпинат із нарізаними томатами та подрібненим часником — до м’якості й появи апетитного аромату.

3.Влити курячий бульйон і довести до легкого кипіння.

4.Додати соус песто та вершки, ретельно перемішати.

5.Посолити, поперчити соус до смаку.

6.Як тільки соус закипить, зменшити вогонь до мінімуму й повернути в сковорідку обсмажене куряче філе.

7.Тушкувати страву 10 хвилин на слабкому вогні, а перед подачею щедро посипати тертим пармезаном.