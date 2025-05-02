Буде смачно з будь-яким гарніром: як приготувати соковите куряче філе у вершковому соусі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На друге та на вечерю, на кожен день
Куряче філе — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв: соковиті відбивні, рулетики, запіканки, салати, а ще — ніжне філе у вершковому соусі. Цей варіант ідеально підійде для сімейної вечері або навіть святкового столу: мʼясо виходить мʼяким, ароматним, просоченим ніжною вершковою заливкою з часником і спеціями.
Готується просто, а результат — смачний, як у ресторані. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".
Як приготувати куряче філе у вершковому соусі
Інгредієнти:
- куряче філе – 2-3 шт.;
- олія для смаження;
- сіль, перець;
- бульйон – 200 мл;
- вершки (від 20%) – 200 мл;
- шпинат — жменя;
- томати чері – 15 шт.;
- соус песто – 2 ст. л.;
- часник — 2 зуб.;
- пармезан;
Спосіб приготування:
1.Нарізане куряче філе посолити, поперчити й швидко обсмажити на розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки. До повної готовності не доводити — м’ясо ще готуватиметься в соусі.
2.У тій самій сковорідці протушкувати кілька хвилин шпинат із нарізаними томатами та подрібненим часником — до м’якості й появи апетитного аромату.
3.Влити курячий бульйон і довести до легкого кипіння.
4.Додати соус песто та вершки, ретельно перемішати.
5.Посолити, поперчити соус до смаку.
6.Як тільки соус закипить, зменшити вогонь до мінімуму й повернути в сковорідку обсмажене куряче філе.
7.Тушкувати страву 10 хвилин на слабкому вогні, а перед подачею щедро посипати тертим пармезаном.