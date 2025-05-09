Готуйте, поки сезон спаржі у розпалі: рецепт смачної та вишуканої страви за 10 хвилин (відео)
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Зелена спаржа з беконом на сковороді готується неймовірно просто та швидко
Настав сезон зелені — час легких, свіжих салатів, які так тішать після зими. Наприклад, простий салат з огірком, цибулею та кукурудзою чудово пасує до будь-якої страви.
Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на інший сезонний продукт — спаржу, адже зараз вона у самому розпалі. Один із найсмачніших способів приготування — обсмажити її в ароматному беконі. Це швидко, просто і напрочуд смачно: ніжна спаржа всередині та хрустка скоринка ззовні створюють ідеальний баланс текстур і смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати спаржу в беконі
Інгредієнти:
- спаржа;
- бекон;
- пармезан;
- сіль;
- масло вершкове/гхі;
- часник;
Спосіб приготування:
1. Від спаржі відрізати 2-3 см і відварити в киплячій підсоленій воді 3 хвилини.
2. Після одразу перекласти в дуже холодну воду на декілька хвилин і перекласти на рушник, прибрати зайву вологу.
3. Взяти два стебла і загорнути їх у бекон. Обсмажити на маслі з часником до утворення золотистої скоринки з обох боків.