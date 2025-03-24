Готується п'ять хвилин — з'їдається ще швидше: який весняний салат приготувати (відео)
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Салат виходить дуже свіжий та поживний
Знайомі всім салати типу "шуби", "олів’є" чи "мімози" давно стали класикою святкового столу. Вони ситні, поживні й завжди викликають приємні спогади. Але з настанням тепла особливо хочеться чогось легкого, свіжого та яскравого.
Саме таким є весняний салат із зеленню, огірком та кукурудзою. Ця страва тішить око соковитими кольорами й дарує відчуття справжньої весни на тарілці. Вона швидко готується, легко засвоюється і чудово пасує як до основних страв, так і як самостійна закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати салат з капустою та кукурудзою
Інгредієнти:
- огірок – 1 шт.;
- консервована кукурудза – 100 г;
- зелена цибуля – 200 г;
- майонез чи сметана — за смаком;
- сіль — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Всі продукти довільно нарізати.
2.Змішати в салатній мисці всі нарізані інгредієнти, додати майонез, посолити за смаком та перемішати.
3.Можна подавати одразу до будь-якого гарніру.