Готується п'ять хвилин — з'їдається ще швидше: який весняний салат приготувати (відео)

Салат виходить дуже свіжий та поживний

Знайомі всім салати типу "шуби", "олів’є" чи "мімози" давно стали класикою святкового столу. Вони ситні, поживні й завжди викликають приємні спогади. Але з настанням тепла особливо хочеться чогось легкого, свіжого та яскравого.

Саме таким є весняний салат із зеленню, огірком та кукурудзою. Ця страва тішить око соковитими кольорами й дарує відчуття справжньої весни на тарілці. Вона швидко готується, легко засвоюється і чудово пасує як до основних страв, так і як самостійна закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати салат з капустою та кукурудзою

Інгредієнти:

огірок – 1 шт.;

консервована кукурудза – 100 г;

зелена цибуля – 200 г;

майонез чи сметана — за смаком;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Всі продукти довільно нарізати.

2.Змішати в салатній мисці всі нарізані інгредієнти, додати майонез, посолити за смаком та перемішати.

3.Можна подавати одразу до будь-якого гарніру.