Готовьте, пока сезон спаржи в разгаре: рецепт вкусного и изысканного блюда за 10 минут (видео)

Зеленая спаржа с беконом на сковороде готовится невероятно просто и быстро

Наступил сезон зелени – время легких, свежих салатов, которые так радуют после зимы. Например, простой салат с огурцом, луком и кукурузой прекрасно подходит к любому блюду.

Но сегодня мы предлагаем обратить внимание на другой сезонный продукт — спаржу, ведь сейчас она в самом разгаре. Один из самых вкусных способов приготовления — обжарить ее в ароматном беконе. "polli_cooking".

Как приготовить спаржу в беконе

Ингредиенты:

спаржа;

бекон;

пармезан;

соль;

масло сливочное/гхи;

чеснок;

Способ приготовления:

1. От спаржи отрезать 2-3 см и отварить в подсоленной кипящей воде 3 минуты.

2. После сразу переложить в очень холодную воду на несколько минут и переложить на полотенце, убрать лишнюю влагу.

3. Взять два стебля и завернуть их в бекон. Обжарить на масле с чесноком до образования золотистой корочки с обеих сторон.