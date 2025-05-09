Готовьте, пока сезон спаржи в разгаре: рецепт вкусного и изысканного блюда за 10 минут (видео)
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Зеленая спаржа с беконом на сковороде готовится невероятно просто и быстро
Наступил сезон зелени – время легких, свежих салатов, которые так радуют после зимы. Например, простой салат с огурцом, луком и кукурузой прекрасно подходит к любому блюду.
Но сегодня мы предлагаем обратить внимание на другой сезонный продукт — спаржу, ведь сейчас она в самом разгаре. Один из самых вкусных способов приготовления — обжарить ее в ароматном беконе. "polli_cooking".
Как приготовить спаржу в беконе
Ингредиенты:
- спаржа;
- бекон;
- пармезан;
- соль;
- масло сливочное/гхи;
- чеснок;
Способ приготовления:
1. От спаржи отрезать 2-3 см и отварить в подсоленной кипящей воде 3 минуты.
2. После сразу переложить в очень холодную воду на несколько минут и переложить на полотенце, убрать лишнюю влагу.
3. Взять два стебля и завернуть их в бекон. Обжарить на масле с чесноком до образования золотистой корочки с обеих сторон.