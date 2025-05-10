Такі січені котлетки вийдуть соковитими та апетитними: як їх правильно готувати (відео)
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Котлети виходять неймовірно ніжними та соковитими
З курячого філе можна приготувати безліч смачних страв — від ніжних рулетиків до ароматних запіканок. Одним із популярних варіантів є курячі відбивні з сирною скоринкою, які подобаються і дорослим, і дітям.
Але сьогодні пропонуємо трохи змінити підхід і приготувати січені котлети — соковиті, ніжні всередині та з апетитною скоринкою зовні. Вони не потребують складних інгредієнтів, легко формуються та завжди виходять вдалими. Ідеальний варіант для сімейного обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати січені котлети з сиром
Інгредієнти:
- куряче філе/філе стегна – 600-700 г;
- сир твердий – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- сметана/майонез – 3 ст. л.;
- борошно – 3 ст. л.;
- сіль, перець, гранульований часник – до смаку;
- кріп;
Спосіб приготування:
1. Куряче філе чи філе стегна подрібнити на маленькі шматки.
2. Додати потертий сир, яйце, сметану, борошно, сіль, перець, гранульований часник, кріп.
3. Все перемішати.
4. Викласти ложкою на сковорідку з олією.
5. Смажити як звичайні котлети.