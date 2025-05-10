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Такі січені котлетки вийдуть соковитими та апетитними: як їх правильно готувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Готуються дуже швидко, тому їх можна встигнути приготувати навіть на сніданок
Готуються дуже швидко, тому їх можна встигнути приготувати навіть на сніданок. Фото instagram.com

Котлети виходять неймовірно ніжними та соковитими

З курячого філе можна приготувати безліч смачних страв — від ніжних рулетиків до ароматних запіканок. Одним із популярних варіантів є курячі відбивні з сирною скоринкою, які подобаються і дорослим, і дітям.

Але сьогодні пропонуємо трохи змінити підхід і приготувати січені котлети — соковиті, ніжні всередині та з апетитною скоринкою зовні. Вони не потребують складних інгредієнтів, легко формуються та завжди виходять вдалими. Ідеальний варіант для сімейного обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати січені котлети з сиром

Інгредієнти:

  • куряче філе/філе стегна – 600-700 г;
  • сир твердий – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сметана/майонез – 3 ст. л.;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • сіль, перець, гранульований часник – до смаку;
  • кріп;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе чи філе стегна подрібнити на маленькі шматки.

2. Додати потертий сир, яйце, сметану, борошно, сіль, перець, гранульований часник, кріп.

3. Все перемішати.

4. Викласти ложкою на сковорідку з олією.

5. Смажити як звичайні котлети.

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#Курка #Котлети #Готуємо вдома