Такие рубленые котлетки получатся сочными и аппетитными: как их правильно готовить (видео)
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Котлеты получаются невероятно нежными и сочными
Из куриного филе можно приготовить множество вкусных блюд – от нежных рулетиков до ароматных запеканок. Одним из популярных вариантов являются куриные отбивные с творожной корочкой, которые нравятся и взрослым, и детям.
Но сегодня предлагаем немного изменить подход и приготовить рубленые котлеты – сочные, нежные внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Они не нуждаются в сложных ингредиентах, легко формируются и всегда получаются удачными. Идеальный вариант для семейного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице cook_julija_simonchuk.
Как приготовить сырные котлеты с сыром
Ингредиенты:
- куриное филе/филе бедра – 600-700 г;
- сыр твердый – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана/майонез – 3 ст. л.;
- мука – 3 ст. л.;
- соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;
- укроп;
Способ приготовления:
1. Куриное филе или филе бедра измельчить на маленькие кусочки.
2. Добавить потертый сыр, яйцо, сметану, муку, соль, перец, гранулированный чеснок, укроп.
3. Все перемешать.
4. Выложить ложкой на сковороду с растительным маслом.
5. Жарить как обычные котлеты.