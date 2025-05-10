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Такие рубленые котлетки получатся сочными и аппетитными: как их правильно готовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Готовятся очень быстро, поэтому их можно успеть приготовить даже на завтрак
Готовятся очень быстро, поэтому их можно успеть приготовить даже на завтрак. Фото instagram.com

Котлеты получаются невероятно нежными и сочными

Из куриного филе можно приготовить множество вкусных блюд – от нежных рулетиков до ароматных запеканок. Одним из популярных вариантов являются куриные отбивные с творожной корочкой, которые нравятся и взрослым, и детям.

Но сегодня предлагаем немного изменить подход и приготовить рубленые котлеты – сочные, нежные внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Они не нуждаются в сложных ингредиентах, легко формируются и всегда получаются удачными. Идеальный вариант для семейного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице cook_julija_simonchuk.

Как приготовить сырные котлеты с сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе/филе бедра – 600-700 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сметана/майонез – 3 ст. л.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;
  • укроп;

Способ приготовления:

1. Куриное филе или филе бедра измельчить на маленькие кусочки.

2. Добавить потертый сыр, яйцо, сметану, муку, соль, перец, гранулированный чеснок, укроп.

3. Все перемешать.

4. Выложить ложкой на сковороду с растительным маслом.

5. Жарить как обычные котлеты.

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#Курица #Котлеты #Готовим дома