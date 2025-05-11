Не "Шуба" і не "Вінегрет": який ще салат з буряка вам точно сподобається (відео)

Салат цікавий своєю подачею

З буряка можна приготувати не лише класичні салати на кшталт "Шуби" чи "Вінегрету" — цей овоч чудово поєднується й з іншими інгредієнтами в легких та свіжих стравах. Сьогодні пропонуємо саме такий варіант — салат із зелені, буряка та яблук.

Він поєднує в собі солодкувату соковитість буряка, хрусткість свіжого яблука та ароматну пікантність зелені. Такий салат не тільки смачний, а й корисний — справжній заряд вітамінів на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат з зелені, буряка та яблука

Інгредієнти:

буряк запечений або варений – 2 шт.;

мікс салату – 180 г;

яблуко – 1 шт.;

сир фета – 70 г;

сушена вишня – 40 г;

Для заправки:

олія з часником, базиліком – 60 мл;

винний оцет – 30 мл;

мед – 1 ч. л.;

гірчиця в зернах – 2 ч. л.;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1. Запекти буряк і нарізати на кубики.

2. Змішати всі інгредієнти для заправки.

3. Викласти мікс салату і додати буряк, нарізане яблуко і фелату. Полити все заправкою.

4. Додати сушену вишню або ваші улюблені сухофрукти.