Не "Шуба" і не "Вінегрет": який ще салат з буряка вам точно сподобається (відео)
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Салат цікавий своєю подачею
З буряка можна приготувати не лише класичні салати на кшталт "Шуби" чи "Вінегрету" — цей овоч чудово поєднується й з іншими інгредієнтами в легких та свіжих стравах. Сьогодні пропонуємо саме такий варіант — салат із зелені, буряка та яблук.
Він поєднує в собі солодкувату соковитість буряка, хрусткість свіжого яблука та ароматну пікантність зелені. Такий салат не тільки смачний, а й корисний — справжній заряд вітамінів на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати салат з зелені, буряка та яблука
Інгредієнти:
- буряк запечений або варений – 2 шт.;
- мікс салату – 180 г;
- яблуко – 1 шт.;
- сир фета – 70 г;
- сушена вишня – 40 г;
Для заправки:
- олія з часником, базиліком – 60 мл;
- винний оцет – 30 мл;
- мед – 1 ч. л.;
- гірчиця в зернах – 2 ч. л.;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1. Запекти буряк і нарізати на кубики.
2. Змішати всі інгредієнти для заправки.
3. Викласти мікс салату і додати буряк, нарізане яблуко і фелату. Полити все заправкою.
4. Додати сушену вишню або ваші улюблені сухофрукти.