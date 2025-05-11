Не "Шуба" и не "Винегрет": какой еще салат из свеклы вам точно понравится (видео)

Салат интересен своей подачей

Из свеклы можно приготовить не только классические салаты типа "Шубы" или "Винегрета" — этот овощ прекрасно сочетается и с другими ингредиентами в легких и свежих блюдах. Сегодня предлагаем именно такой вариант – салат из зелени, свеклы и яблок.

Он сочетает в себе сладковатую сочность свеклы, хрусткость свежего яблока и ароматную пикантность зелени. Такой салат не только вкусен, но и полезен настоящий заряд витаминов на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат из зелени, свеклы и яблока

Ингредиенты:

свекла запеченная или вареная – 2 шт.;

микс салата – 180 г;

яблоко – 1 шт.;

сыр фета – 70 г;

сушеная вишня – 40 г;

Для заправки:

масло с чесноком, базиликом – 60 мл;

винный уксус – 30 мл;

мед – 1 ч. л.;

горчица в зернах – 2 ч. л.;

соль, перец;

Способ приготовления:

1. Запечь свеклу и нарезать на кубики.

2. Смешайте все ингредиенты для заправки.

3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фелат. Полить все заправкой.

4. Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.