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Не "Шуба" и не "Винегрет": какой еще салат из свеклы вам точно понравится (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Эффектный, необычный, полезный, без майонеза
Эффектный, необычный, полезный, без майонеза. Фото instagram.com

Салат интересен своей подачей

Из свеклы можно приготовить не только классические салаты типа "Шубы" или "Винегрета" — этот овощ прекрасно сочетается и с другими ингредиентами в легких и свежих блюдах. Сегодня предлагаем именно такой вариант – салат из зелени, свеклы и яблок.

Он сочетает в себе сладковатую сочность свеклы, хрусткость свежего яблока и ароматную пикантность зелени. Такой салат не только вкусен, но и полезен настоящий заряд витаминов на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат из зелени, свеклы и яблока

Ингредиенты:

  • свекла запеченная или вареная – 2 шт.;
  • микс салата – 180 г;
  • яблоко – 1 шт.;
  • сыр фета – 70 г;
  • сушеная вишня – 40 г;

Для заправки:

  • масло с чесноком, базиликом – 60 мл;
  • винный уксус – 30 мл;
  • мед – 1 ч. л.;
  • горчица в зернах – 2 ч. л.;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1. Запечь свеклу и нарезать на кубики.

2. Смешайте все ингредиенты для заправки.

3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фелат. Полить все заправкой.

4. Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.

Теги:
#Свекла #Салат #Зелень