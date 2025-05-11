Не "Шуба" и не "Винегрет": какой еще салат из свеклы вам точно понравится (видео)
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Салат интересен своей подачей
Из свеклы можно приготовить не только классические салаты типа "Шубы" или "Винегрета" — этот овощ прекрасно сочетается и с другими ингредиентами в легких и свежих блюдах. Сегодня предлагаем именно такой вариант – салат из зелени, свеклы и яблок.
Он сочетает в себе сладковатую сочность свеклы, хрусткость свежего яблока и ароматную пикантность зелени. Такой салат не только вкусен, но и полезен настоящий заряд витаминов на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить салат из зелени, свеклы и яблока
Ингредиенты:
- свекла запеченная или вареная – 2 шт.;
- микс салата – 180 г;
- яблоко – 1 шт.;
- сыр фета – 70 г;
- сушеная вишня – 40 г;
Для заправки:
- масло с чесноком, базиликом – 60 мл;
- винный уксус – 30 мл;
- мед – 1 ч. л.;
- горчица в зернах – 2 ч. л.;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1. Запечь свеклу и нарезать на кубики.
2. Смешайте все ингредиенты для заправки.
3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фелат. Полить все заправкой.
4. Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.